Près de 3000 Vaudois ont voté «tout faux»

Nyon bon élève grâce à la «chance»

Lausanne, plus grande localité, enregistre le plus de votes nuls: 420. Ces derniers ne représentent toutefois que 1,6% des suffrages totaux (1,35% de suffrages invalidés en moyenne cantonale).



La suite du podium est occupée par Pully (111 nuls pour 2,1%), Lutry (105 nuls pour 3,3%), Bex (79 nuls pour 2,8%).



Parmi les grandes villes, Nyon obtient le meilleur résultat pour le National: 8 votes nuls (0,19%). Grâce aux informations fournies aux votants? Non: la Ville parle de «chance».



Aigle s’en sort également très bien, avec un taux de votes nuls de 0,16% (3 suffrages non valables).



Le total des votes nuls pour tout le canton (y compris les 76 invalidés des Vaudois de l’étranger) s’élève à 2890.



Les votants «expatriés» ont rendu 1,9% de bulletins non valables.



Avec 7,3%, Tolochenaz et ses 38 votes nuls est en tête en chiffres relatifs.



Suivi de Vich (7%), résultat qui doit être pondéré du fait de la petite taille de la commune: seuls 11 bulletins y sont frappés de nullité.