Près de 450'000 commandements de payer en 2018

«Des débiteurs de plus en plus jeunes»



Jérôme Grandjean a trente ans d’expérience. Il est préposé aux poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut à Vevey.



Quelle évolution en trente ans de métier?



Au début des années 90, les poursuites enregistraient 200'000 réquisitions par an. Non seulement il y en a eu plus du double l’an passé, mais les continuations ont triplé.



Quelle explication à cette forte augmentation?



La paupérisation de la société en est une, l’augmentation de la population aussi. Nous observons par ailleurs que des débiteurs de plus en plus jeunes entrent dans la spirale des poursuites. Sans doute en raison de l’encouragement à la consommation et par la conclusion de contrats de leasing. D’une manière générale les débiteurs arrivent de moins en moins à trouver des solutions depuis la notification du commandement de payer.



Quelles dettes apparaissent le plus souvent?



Les impôts impayés viennent en première position, surtout en début d’année. Juste après, ce sont les retards dans

le paiement des cotisations d’assurance maladie.



Comment réagissent les débiteurs?



Ils sont souvent tentés de trouver des moyens pour se soustraire à la notification du commandement de payer et à l’exécution des saisies. Les convocations et les injonctions restent souvent lettre morte.



Comment gérez-vous les cas extrêmes?



L’augmentation des incivilités et de l’agressivité envers les collaborateurs commence à nous poser de grandes difficultés. Il nous arrive de devoir faire appel à la police cantonale ou à son médiateur pour faire évacuer des personnes violentes de notre office.



Dans votre district les huissiers sont des huissières, est-ce mieux ou pire?



Difficile à dire. Ce que je sais, c’est qu’elles ne sont pas deux par deux et qu’elles se rendent seules sur le terrain. Parfois dans des quartiers où un agent des forces de l’ordre ne s’aventurerait pas seul. Cela dit, elles bénéficient d’une formation continue mise en place avec la police cantonale.