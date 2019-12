«Président du Conseil national, c’est comme un travail d’ambassadeur»

Ce mercredi, c’est la journée de réception officielle d’Isabelle Moret, la nouvelle présidente du Conseil national. Elle et ses nombreux invités partiront de Berne dans la matinée en train, pour rejoindre ensuite en bus et en bus son village de Yens. A cette occasion, les deux derniers Vaudois à avoir présidé le Conseil national se souviennent de leur année de présidence avec des étoiles dans les yeux.

Il s’agit du radical Yves Christen et de l’UDC André Bugnon; le premier en 2002 et 2003, et le second en 2007 et 2008. «C’était une année exceptionnelle, s’enthousiasme André Bugnon. On m’avait dit qu’on arrivait à la fin de l’année sur les genoux, mais j’aurais volontiers continué. J’ai adoré jouer ce rôle.»

Séances et représentations officielles



Ce rôle justement, c’est d’une part présider et préparer les séances du Conseil national, mais aussi aligner les séances, réceptions et représentations officielles. Et parfois aussi voyager pour représenter la Suisse à l’étranger. André Bugnon a par exemple quitté trois fois le territoire confédéral pour se rendre en Algérie, au Mexique et en Chine.

«J’ai travaillé comme un ambassadeur durant un an», se souvient l’ancien député et syndic de Saint-Prex. Mais à Berne, beaucoup se souviennent aussi de lui comme du président qui avait dû annoncer la non-réélection de Christoph Blocher au Conseil fédéral.

Quasi un job à temps complet



Yves Christen confirme le côté prenant et passionnant de la fonction: «Quand on est président, c’est quasi à temps complet, alors que la charge de conseiller national représentait un bon 50%.»

Ancien syndic de Vevey et député, il présidait le Conseil national alors que débutait la guerre d’Irak. «Nous avions organisé une session spéciale car nous devions décider de laisser ou non des avions américains traverser notre espace aérien», se souvient-il.

Yves Christen a quitté le parlement en 2006, laissant justement sa place à Isabelle Moret. «Je suis très fier, ajoute-t-il, de la voir accéder à cette présidence et d’avoir vu son avenir politique à l’époque.»