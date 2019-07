Prestigieuse récompense pour un spécialiste de la consommation d'alcool

Une distinction internationale vient d’être décernée à Gerhard Gmel, chercheur à Addiction Suisse et professeur associé au Service de médecine des addictions du CHUV, pour ses travaux sur la consommation d’alcool. «Le prix Jellinek est en quelque sorte l’équivalent du prix Nobel dans le domaine», relève l’hôpital universitaire vaudois.

Gerhard Gmel est un spécialiste de l’épidémiologie de la consommation de substances. Au cours des vingt-cinq dernières années, il a mené d’innombrables études sur l’apparition, la diffusion et la prévention de leur usage problématique. Risque de blessures, d’accidents et de cancers, ivresse ponctuelle chez les jeunes, égalité des chances dans l’accès au traitement…

«Pour définir des mesures préventives efficaces, il est important d’analyser qui consomme quoi, en quelle quantité et pour quelles raisons, ainsi que d’étudier les répercussions d’une consommation problématique», déclare le psychologue. Il est surtout connu pour avoir mis sur pied l’une des plus grandes cohortes du monde sur la consommation de substances chez les jeunes adultes (C-surf). Elle suit depuis 2011 les habitudes de 6000 jeunes hommes, recrutés à l’âge de 19 ans et qui répondent à des questionnaires réguliers au fil du temps.

Gerhard Gmel évalue aussi l’effet des mesures politiques. «Plus il y a de restrictions, moins les gens boivent», expliquait-il à «24 heures» en 2017. Interdire la vente d’alcool à emporter à partir d’une certaine heure influe donc sur la consommation des jeunes. «Et plus la densité de bars, clubs ou restaurants est importante dans le voisinage, plus les jeunes hommes boivent.»