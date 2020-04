Prises d’assaut par une foule de promeneurs, les vignes souffrent

La nature s’est éveillée, le soleil brille et les promeneurs sont plus que ravis de sortir d’un pesant confinement à la maison. Privilégié par le panorama qu’il offre au-dessus du Léman, le vignoble de Lavaux a vu ses chemins pris d’assaut par des marcheurs le week-end dernier. Voire les jours de semaine, lorsque la météo les y invitait. Un peu trop au goût des vignerons, qui voient rouge face à des comportements parfois invraisemblables. À tel point que la police a été mobilisée pour, ces prochains jours, informer, voire verbaliser les visiteurs indélicats.

Ce ne sont pas les chemins qui manquent dans le vignoble. Et pourtant, plusieurs vignerons se sont émus sur les réseaux sociaux, constatant que bien des passants ne se bornaient pas aux sentiers, traversant librement les parcelles de vigne. On rapporte même qu’une partie de frisbee s’est improvisée entre les rangées de ceps. «Des collègues ont vu des familles et des enfants courir dans les vignes, des chiens sans laisse, rapporte Blaise Duboux, président de la Communauté de la vigne et des vins de Lavaux. Tout cela sans parler du littering, avec des déchets partout.»

Période sensible

La profession est déjà durement touchée par la conjoncture. Le coronavirus n’améliore pas les choses, les commandes de vin sont en rade. Si bien que le spectacle des promeneurs au milieu des parcelles fait craindre le pire. «C’est une époque où la vigne est très fragile, explique Blaise Duboux. Les bourgeons commencent à pousser et les jeunes rameaux vont rester cassants jusqu’au mois de juin.» Durant cette période, la moindre casse équivaut à la perte d’une partie de la récolte.

Surtout à Lavaux

Le phénomène semble se limiter pour le moment à Lavaux. Les vignerons contactés à La Côte ou dans le Chablais ne font pas le même constat. «On a bien vu une recrudescence de promeneurs mais, à part quelques chiens sans laisse, on n’a pas les mêmes soucis», témoigne notamment Thierry Durand, àMont-sur-Rolle.

Face aux incivilités, les craintes des vignerons n’ont pas tardé à remonter au niveau politique. Municipal à Bourg-en-Lavaux, Jean-Paul Demierre préside également la commission qui gère l’action de la police dans la région. Il en appelle à un minimum de respect. «On comprend bien que les gens ont besoin de décompresser et on est heureux de les voir dans les vignes, tant qu’ils restent sur les chemins vicinaux», dit-il en rappelant que les vignes ne sont pas des lieux publics, mais privés.

Patrouilles à moto

Le problème est suffisamment douloureux pour qu’une action de police soit mise en place pour ces prochains jours, que la météo annonce radieux. «Les Communes ont édicté certaines restrictions d’accès à des lieux de rassemblement, notamment au bord du lac. Les gens se reportent naturellement vers les vignes, constate Raphaël Cavin, commandant de l’APOL (Association Police Lavaux).

«Nous cherchons surtout l’adhésion de la population, qui subit un lourd confinement. Mais si nécessaire, nous ferons aussi de la répression»

Avec les beaux jours, nous allons y être plus visibles.» Des patrouilles vont arpenter le vignoble à pied, mais aussi à moto. Un détachement spécial a été prévu pour cette mission. «Nous cherchons avant tout l’adhésion de la population, qui subit un lourd confinement, poursuit le commandant de police. Mais si c’est nécessaire, nous ferons aussi de la répression.»

Pris entre le marteau et l’enclume, les vignerons espèrent que le message passera. «On se réjouit de voir les gens découvrir la région, mais on compte aussi sur eux pour venir dans nos caves lorsque la situation le permettra», dit Blaise Duboux.