Privés de bourse d’études après dix ans alors qu’ils sont tout proches du but

Les étudiants Tania Martinez et Johann Recordon sont dans l’incertitude, pour ne pas dire plus. L’Office cantonal des bourses vient de leur signifier qu’ils n’auraient bientôt plus droit à la manne de l’État. Pourtant ils sont encore en plein cursus et pourraient être obligés de renoncer à leurs études ou de toucher leur allocation sous forme de prêt.

Au syndicat SUD Étudiantes et Précaires, Arthur Auderset tire la sonnette d’alarme. «Toute une série de gens qui ont eu un parcours sinueux ou qui ont emprunté des passerelles se retrouvent aujour­d’hui sous le coup de la limite des dix ans de formation postobligatoire au-delà de laquelle il n’est plus possible d’obtenir une bourse d’études. Or, sans certification, le parcours ne vaut rien sur le marché de l’emploi. C’est inacceptable et absurde au regard de l’argent investi jusque-là par la collectivité publique.»

Introduite en 2014 par le Grand Conseil (lire encadré), la limite des dix ans de formation (avec ou sans bourse) a pour objectif d’éviter que les étudiants boursiers ne s’attardent dans leur parcours. Mais c’est compter sans le fait qu’un chemin de formation n’est pas toujours d’une régularité métronomique.

C’est le cas de Tania Martinez, 30 ans, étudiante en médecine de troisième année, à qui l’Office des bourses vient d’annoncer qu’elle n’a plus droit aux prestations pour l’année 2019-2020. Après un apprentissage de trois ans comme assistante médicale, la jeune femme a fait quatre ans de gymnase du soir tout en travaillant comme assistante, sans bourse, faut-il le préciser.

Efforts énormes

Elle entre en faculté de médecine en septembre 2014. Son parcours sera irrégulier pour différentes raisons, en lien avec le calendrier des examens et un échec. Mais elle parvient à franchir le cap de la troisième année. Le cursus accompli jusque-là équivaut à trois ans, auxquels il faut additionner les quatre ans de gymnase du soir et les trois ans d’apprentissage. Cela fait dix ans: elle se trouve donc en fin de droits. Pas facile à envisager alors qu’elle a fourni des efforts énormes, ne cessant jamais de travailler à côté de ses études, même après avoir obtenu une bourse. «Tous les boursiers que je connais travaillent, ne serait-ce qu’un minimum, pour s’en sortir.»

«J’ai appelé l’Office cantonal, poursuit-elle. On m’a maintenu que j’avais atteint la limite des dix ans. On ne m’a même pas parlé de l’éventualité d’un prêt.» Le syndicat SUD Étudiantes et Précaires entend faire recours. «Nous allons demander le retrait de cette limitation», ajoute Arthur Auderset. Le syndicaliste précise aussi que le Grand Conseil avait consenti des exceptions à la règle des dix ans, notamment pour la médecine. Une interpellation de la députée Verte Séverine Évéquoz sera développée au Grand Conseil mardi prochain.

Selon le syndicat, la pratique de l’État va à l’encontre des discours politiques poussant à l’entrée des jeunes sur le marché du travail. Johann Recordon, 31 ans, marié, a fait un bref passage au RI (revenu d’insertion) avant de reprendre des études. Son parcours de formation: trois ans de gymnase, trois mois d’université rapidement abrégés, quatre ans à l’École hôtelière (bachelor en hospitalité) et, depuis septembre 2018, faculté des géosciences pour un master en durabilité. Pour lui, cette matière prolonge avantageusement son ancienne activité professionnelle dans le domaine de l’innovation, qu’il a dû quitter fin 2017 après un licenciement économique.

L’ennui, c’est que pour la filière en master il doit aligner 39 crédits en plus, son bachelor émanant d’une HES. «Ce sera compté comme un an entier, explique Johann Recordon. Ajouté aux deux ans de master, cela fera trois et c’est trop.» Faisons les comptes: trois ans de gymnase, trois mois à l’UNIL comptés comme un an et quatre ans d’École hôtelière, cela fait huit ans. Ne restent donc que deux ans pour bénéficier d’une bourse à l’UNIL.

Johann Recordon a ainsi reçu la lettre qui le prévient qu’il pourra avoir une allocation sur 2019-2020, mais pas l’année suivante… En juin 2020, il n’aura, lui non plus, pas de solution. Un retour au RI impliquerait l’abandon de ses études, puisque ce régime social ne prend pas en charge les étudiants. Le jeune homme soupire: «Si j’avais su, je n’aurais pas repris des études.» (24 heures)