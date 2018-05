Pro Natura et le WWF pointent les terrains à dézoner

Certaines municipalités ont reçu ces jours un courrier à l’en-tête du WWF et de Pro Natura. «Dans le cadre de la révision du Plan général d’affectation de votre commune, votre autorité devra procéder au redimensionnement de la zone à bâtir, attaque la missive. Cette démarche étant délicate, [nous saisissons] l’opportunité de vous proposer des parcelles à dézoner au motif de leur qualité pour la protection de la nature.» Joint au courrier, un dossier comprenant un extrait du cadastre et un rapport expliquant quels sont les terrains constructibles qu’il serait judicieux de tenir à l’écart de toute bétonneuse.

Une vingtaine de municipalités ont d’ores et déjà reçu cet envoi. «D’ici à la fin de l’été, nous espérons avoir terminé cette démarche pour les quelque 170 communes qui ont une zone à bâtir surdimensionnée», note Michel Bongard, secrétaire exécutif de Pro Natura Vaud. Toutes ont quatre ans pour revoir leur planification territoriale, ainsi que l’a décidé le Grand Conseil en approuvant le nouveau Plan directeur cantonal, l’an dernier. D’autres n’ont pas d’ultimatum de fixé mais devront aussi revoir leur perspective de développement à la baisse le jour où elles décideront de toiletter leur Plan général d’affectation.

Vu l’ampleur des dézonages à venir, c’est donc un vrai travail de bénédictin qui occupe les deux organismes écologistes depuis des mois. D’abord, repérer pour chaque bourgade les parcelles constructibles qui présentent des valeurs à protéger, sur la base d’une analyse cartographique. Puis affiner celle-la en se rendant sur place pour une inspection locale. «Nous nous appuyons pour cela sur notre réseau de bénévoles», souligne Michel Bongard.

Qualités paysagères, vergers, zone tampon pour le transit des batraciens, habitat pour les chauves-souris ou des oiseaux menacés, couloir entre deux massifs forestiers, etc.: les raisons de préserver intacte une parcelle peuvent être nombreuses, du point de vue de la biodiversité. «Le dézonage est une opération qui va être difficile pour les autorités, nous leur fournissons des éléments objectifs dans la pesée d’intérêts qu’elles devront faire.» L’idée est, in fine, de rendre plus acceptable auprès du propriétaire concerné la sentence municipale. Pro Natura et le WWF vont suivre de près chaque révision de Plan général d’affectation, et feront opposition s’ils le jugent nécessaire. «Nous ferons de notre côté une pesée d’intérêts au cas par cas. Nous n’allons pas nous opposer à chaque PGA qui ne reprendrait pas à la lettre nos propositions», promet Michel Bongard.

La démarche des deux organisations écologistes a été présentée à la Direction générale de l’environnement. Sa section Biodiversité ainsi que le Service du développement territorial reçoivent aussi en copie chaque dossier adressé aux communes.

(24 heures)