Pyromanes en culottes courtes chez les pompiers

Ils ont entre 10 et 15 ans. Le point commun de ces mineurs: être à l’origine d’incendies, intentionnels ou causés par négligence. On parle de feux de poubelles, de containers ou alors d’embrasement de paille après avoir joué avec des briquets trop près d’une grange. Afin de leur faire prendre conscience de leurs actes, ces pyromanes en culottes courtes sont confiés le temps d’une demi-journée aux pompiers lausannois, à la demande du Tribunal des mineurs des cantons de Vaud et du Valais. En 2017, selon le rapport d’activité des pompiers qui vient d’être présenté, ils n’avaient jamais été aussi nombreux: dix-sept.

C’est depuis 2014 que les jeunes incendiaires sont envoyés à la caserne des pompiers de Lausanne. La première année, ils étaient seulement trois. Puis quinze en 2015, dix en 2016 et 17 en 2017. À quoi occupent-ils leur demi-journée chez les pompiers? Ils commencent par regarder un petit film de présentation du SPSL, puis un second, plus court mais plus ciblé, relatant des interventions sur des incendies intentionnels. «Une fois, un des jeunes présents dans la salle a reconnu son propre incendie. Cela a engendré une conversation très intéressante», se souvient le lieutenant Michel Gandillon, responsable de la communication au Service de protection et sauvetage de Lausanne.

Puis place à l’action. Dans un premier temps, les jeunes effectuent des travaux d’entretien du matériel de la caserne. Ils sont ensuite invités à pratiquer la piste d’entraînement des pompiers, la piste «gaz». «Ils se retrouvent en situation d’intervention, dans le noir complet», explique Michel Gandillon. À la différence près que la piste n’est ni enfumée ni embrasée.

Le but de cette demi-journée est d’échanger sur les actes de ces mineurs, et sur les dangers qu’ils auraient pu faire courir à la population comme à eux-mêmes. Pour les sapeurs-pompiers, l’intérêt n’est pas négligeable non plus. «Ces rencontres sont autant d’actions de prévention. Il est important pour nous de rendre service à ces jeunes, pour leur avenir, pour leur éviter que cela porte préjudice à leur vie future. Il faut leur permettre de tirer les enseignements nécessaires pour ne pas recommencer.» L’expérience semble concluante. À ce jour, aucun jeune n’est venu plus d’une fois en caserne. (24 heures)