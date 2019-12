Quand La Poste construit des robots sur mesure pour soulager son personnel

Saisir la caisse d’enveloppes au bout du tapis roulant, effectuer un quart de tour, basculer la caisse sur le côté, puis la reposer. Cette manutention usante, puisque répétée des centaines de fois par jour, les employés du centre de tri du courrier de La Poste, à Éclépens n’ont depuis quelques jours plus besoin de l’effectuer. Les services techniques du géant jaune ont en effet conçu un robot sur mesure permettant de supprimer ces manipulations rendues nécessaires en un point du centre par l’arrivée d’une nouvelle trieuse. Celle-ci a dû être implantée de manière perpendiculaire à la chaîne de travail pour des raisons de place.

«Une vraie différence»

«Chaque caisse pèse entre 3 et 10 kilos; à la fin de la journée, ça fait une vraie différence, apprécie Rosaria Marques, cheffe d’équipe au centre de tri. D’ailleurs, dès qu’on a entendu parler de ce projet, on était tous impatients de le voir arriver.» Sa collègue Sabine Suarez, membre du syndicat Syndicom, renchérit: «Sur ce coup-là, on ne peut qu’être admiratifs du travail réalisé. Sur ce poste où le travail est relativement pénible, la machine facilite vraiment la tâche. On y gagne en temps et sur le plan de la santé.»

Responsable technique Région Ouest et Sud à PostMail et chef du projet, Nicolas Wüst explique la démarche: «Il y a quelques années, en intervenant sur des machines en panne, des techniciens de maintenance ont pris conscience de la difficulté d’aller chercher et de soulever à bout de bras les bacs de lettres. Ils ont donc conçu un système de basculeurs, qui a été breveté et équipe désormais tous nos centres de tri.» Cette démarche a ensuite donné naissance à un programme interne baptisé Ergonova, dont le but est de trouver des solutions techniques à toutes les tâches usantes à l’échelle nationale. «On ne parle donc pas de remplacer les employés par des machines, mais bien d’améliorer leurs conditions de travail, souligne Laurent Savary, responsable communication pour la Suisse romande. C’est un investissement de l’employeur, qui y gagne des employés en meilleure santé, reconnaissants et motivés.»

Motivant et formateur

Les utilisateurs ne sont pas les seuls bénéficiaires concrets de la mise en service du robot: le défi a été très motivant pour les trois techniciens chargés de concevoir la «bête». «C’est déjà formidable d’avoir la possibilité de partir d’une feuille blanche, mais ensuite on apprend énormément en discutant avec les fournisseurs et les utilisateurs pour trouver les bonnes solutions, explique Kevin Pernoux, technicien ES en génie mécanique. Par contre, c’est vrai que les deux dernières semaines avant la mise en service ont été un peu chaudes.»

Cadeau de Noël

La période des Fêtes étant l’une des plus chargées de l’année au centre de tri – jusqu’à 4,3 millions de lettres par jour – l’équipe s’était donné pour défi de livrer son robot avant Noël. Grâce aux efforts de chacun, le pari a été gagné, en une année et pour moitié prix de ce qui existait au catalogue des fournisseurs et n’était, de surcroît, pas parfaitement adapté. «En plus, même si ce n’était pas le but, notre robot intéresse beaucoup mes collègues des Postes française, canadienne et australienne», révèle encore Nicolas Wüst, sincèrement fier du travail de ses équipes. D’ailleurs, pour que personne ne rate le nouvel assistant, son cadre métallique a été peint d’une magnifique couleur fuchsia. «Ce poste est donc maintenant celui du robot rose», sourit Kevin Pernoux.