Quand la 5G tue le bonheur retrouvé de la 2G

Flavie Bettex est déçue et fâchée. En déconnectant progressivement son réseau 2G, son opérateur Salt la prive d’un bien-être retrouvé. «À la fin de l’année passée, j’ai perdu mon smartphone, raconte cette habitante de la banlieue lausannoise, ergothérapeute de métier. Du coup, j’ai ressorti un ancien natel, qui fonctionnait encore sur le réseau 2G, et ça a été une libération!»

Très vite, la jeune femme a réalisé qu’elle était moins stressée. «Je ne peux plus être en permanence en contact avec l’entier de la planète, mais du coup je suis plus attentive à ce que je fais.» Elle constate aussi que ses contacts avec ses proches ont augmenté. «Parce que quand on n’a que le téléphone ou les SMS, on appelle plus souvent.» Enfin, elle se rend compte que la non-utilisation de la messagerie WhatsApp est beaucoup plus facilement acceptée lorsqu’on dit qu’on a un ancien téléphone que si on explique vouloir s’en passer.

Une part très restreinte

Mais il y a quelques jours, badaboum, plus rien ne fonctionne. «Je suis allée dans un magasin Salt, où j’ai vu plusieurs personnes d’un certain âge, toutes avec le même problème: leur portable ne fonctionnait plus. Le vendeur m’a expliqué que Salt a coupé les antennes 2G car il y a désormais la technologie 5G, et m’a proposé d’acheter un nouveau téléphone.»

Un achat «forcé» qui interpelle la jeune femme: «D’abord, je croyais que le Canton de Vaud avait instauré un moratoire sur la 5G. Ensuite, je ne vois pas au nom de quoi je devrais être obligée d’acheter un appareil plus perfectionné, qui m’offre des fonctions dont je n’ai pas besoin, mais qui est fragile et qu’il faut recharger tous les jours alors que mon natel tient sans problème une semaine. Cela n’est-il pas contradictoire avec l’urgence climatique qui a été déclarée un peu partout?»

«La part de nos clients qui utilisaient encore exclusivement la 2G était très restreinte»

Du côté de l’opérateur, on confirme que le retrait de la 2G est en cours et qu’une partie des derniers arrêts d’émetteurs concernaient effectivement la région lausannoise. «La part de nos clients qui utilisaient encore exclusivement la 2G était très restreinte, assure la porte-parole Viola Lebel. Mais elle a pu encore être considérablement réduite au cours des derniers mois grâce à des offres qui leur ont été proposées.»

Également contactée par des clients mécontents, la Fédération romande des consommateurs déplore toutefois un certain manque de transparence. «Salt refuse de nous dire où ils éteindront ensuite leurs antennes, déplore Robin Eymann. Nous trouvons cette attitude problématique car c’est une information importante pour les clients. Des offres personnalisées auraient été proposées, mais cela représente tout de même un surcoût pour de nombreux clients souhaitant uniquement pouvoir envoyer des SMS et appeler de temps à autre. Et c’est aussi un apprentissage d’un nouveau type d’appareil. Salt dit que des solutions individuelles vont être trouvées, mais nous ne sommes pas convaincus que ces solutions conviennent aux deux parties.»

La situation est très similaire chez la concurrence. «Pour l’instant, la 2G est encore active sur nos réseaux, informe Alicia Richon, une des porte-parole de Swisscom. Nous recommandons à tous les clients qui utilisent la 2G de se préparer à son déclenchement qui aura lieu fin 2020.»