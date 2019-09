Quand la mort frappe à la naissance

«Le cri d'une femme qui perd son bébé ne ressemble à aucun autre.» Nathalie Bruggeman est sage-femme. «Le plus beau métier du monde», comme on lui dit souvent. «Bien sûr qu'on aide les femmes à mettre au monde leur enfant, concède-t-elle. Mais on est aussi là quand la mort frappe les nouveaux-nés, dans leurs premiers instants de vie.» Témoignage.