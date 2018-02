Quand le canton prend des airs sibériens

Il est à l’heure. Le «Moscou-Paris», courant sibérien venu tout droit de Russie, n’a pas manqué son rendez-vous tant redouté avec les Vaudois en ce début de semaine. «Pour ce qui est des températures qui étaient annoncées, on a été parfaitement dans le tir dès lundi matin», confirme Vincent Devantay (Météonews).

Le froid polaire a saisi les Vaudois de manière bien inégale. Ainsi, au moment où les Lausannois ressentaient la morsure à - 10 degrés, les Yverdonnois et les Nyonnais frisonnaient à - 18, voire à - 22 pour les habitants de Villars-Tiercelin. Reste que dans leur malchance, les Vaudois ont pu compter sur un taux d'humidité entre 50 et 70% qui a rendu les températures plus «supportables».

Et la suite? Mardi, on reprend à peu près les mêmes et on recommence. Mercredi matin, il fera peut-être encore un peu plus froid le matin, avec des températures oscillant entre - 12 et - 14 degrés sur le plateau. «Dans la nuit de mercredi à jeudi, le courant va changer. On attend du redoux en montagne. Du foehn aussi. Il faut surtout s'attendre à des chutes de neige jusqu'en plaine, surtout dans l'ouest du canton, entre 5 et 15 centimètres», prévient Vincent Devantay. Vendredi, nouvelle dégradation en vue avec de possible pluies verglaçantes en plaine au petit matin. Il devrait pleuvoir jusqu'à 1000 mètres. Samedi pluie. Il faudra tenir jusqu'à dimanche pour vivre une première journée «printanière» au soleil, avec un mercure qui pourrait monter jusqu'à... 8 degrés. (24 heures)