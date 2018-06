Quatre jeunes cambrioleurs interpellés

En début d’année, la police de Lausanne a constaté une recrudescence de cambriolages dans les établissements scolaires et certains locaux commerciaux, selon un communiqué des polices cantonale vaudoise et lausannoise. Les auteurs s’introduisaient par effraction dans les bâtiments et faisaient notamment main basse sur de l’argent et du matériel électronique.

Des investigations menées par la police judiciaire lausannoise ont permis d’identifier quatre hommes soupçonnés d’avoir commis plusieurs dizaines de cambriolages. Des liens avec deux brigandages à main armée, un à la poste de l’avenue de Cour et un dans une épicerie de Montpreveyres, ont également pu être établis.

Quatre jeunes gens

Plusieurs brigades de la Police cantonale vaudoise, dont la brigade de police scientifique (BPS), la brigade de délinquance sérielle (BDS) et le DARD, se sont ensuite jointes à la police municipale de Lausanne dans les investigations, ainsi que dans les opérations qui ont suivi et qui ont permis l’arrestation des auteurs présumés.

Les personnes interpellées, qui font l’objet d’une procédure pénale dirigée par le Ministère public, ont été placés en détention provisoire. Il s’agit d’un ressortissant suisse de 19 ans, d’un ressortissant érythréen du même âge, d’un ressortissant canadien de 21 ans et d’un ressortissant kosovar de 22 ans. (comm/nxp)