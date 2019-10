Quatre petites tours et puis s’en vont

On dit parfois que les tours sont les filles des architectes. Une fille que Le Corbusier n’a jamais conçue qu’en projet, notamment du côté d’Alger (La Marine, 1938). Dans la Villa Le Lac à Corseaux, tout en horizontalité, son conservateur, Patrick Moser, propose une promenade (et un livre bien utile pour en savoir plus) en photos, affiches, plans, comme une ode à la verticalité. Celles qui existent, celles qui n’existent pas, celles qui auraient pu exister. Sur les façades est, c’est la tour Bel-Air (1932, Alphonse Laverrière) qui orne les murs.

Construite par la dynastie zurichoise des Scotoni, avant qu’ils ne fassent faillite, comme une petite sœur de la Rockefeller new-yorkaise. Point d’orgue, la reproduction d’un grand dessin de Laverrière – photographié juste avant qu’il ne tombe en poussière lorsqu’un ouvrier du chantier de rénovation a voulu le décrocher. Mais aussi, et elle vient d’arriver, la maquette qu’Elliott Nettleton avait réalisée en 2014, celui qui était alors gymnasien et qui est désormais architecte, dont «24 heures» vous avait largement parlé en 2014.

«Bel-Air, c’est le chantier le plus emblématique. Les critiques étaient virulentes. Que cela soit pour des raisons religieuses – il ne fallait pas dépasser la hauteur de la cathédrale – ou esthétiques. Aujourd’hui, lorsqu’on dit aux touristes que ce fut le premier skyscraper de Suisse, cela les fait bien rire.»

«Objet altérant le site»

L’autre édifice vertical qui existe aussi, c’est la Tour d’Ivoire à Montreux. Elle aussi fut détestée à ses débuts. Vu certaines horreurs désormais construites autour d’elle, elle a depuis regagné du lustre auprès de ses détracteurs. Au patrimoine, elle est pourtant toujours classée en note 7, soit un «objet altérant le site» en «compromettant l’harmonie»: «Les graves défauts d’intégration de ce type d’objets relèvent plus souvent d’erreurs d’aménagement du territoire que d’architecture.» Cela pourrait changer avec la volonté cantonale de mieux protéger le bâti du XXe siècle; son rang patrimonial pourrait alors être réévalué d’intérêt régional ou national, empêchant sa destruction potentielle.

CREDIT: ACM-EPFL

Construite en 1961 avec l’ambition de faire de la Riviera un petit Monaco, le bâtiment aux balcons évasés est recouvert d’un enduit de fragments de verre pour qu’elle scintille au soleil. Dans les caves de la famille de l’architecte Hugo Buscaglia, Patrick Moser a retrouvé des vieilles pellicules d’avant le super-8, qu’il a digitalisées, et qui racontent nos temps modernes, version Est vaudois. Mais le clou du spectacle est aussi ailleurs. Le conservateur a les clés d’un appartement-témoin au 14e étage resté quasi dans son jus qu’il fait volontiers visiter sur demande préalable. Avec le prospectus original de vente sur la table basse du salon.

La Tour passe son tour

À Corseaux, les réalisations croisent également le fer et le béton avec des utopies. On prête à la légende que la très mégalo-soviétique Cité Moderne (1931) de René Deléchat – à qui l’on doit la fort Art déco Banque Cantonale Vaudoise à Aigle ou une version du Passage de l’Étoile à Vevey – avait pour vocation de se poser sur la place du Marché à Vevey. Quant à celle que Jean Tschumi n’a jamais pu construire à Lausanne pour l’Expo 64, elle laisse plus de regrets. Elle aurait pu être notre tour Eiffel ou notre Atomium.

Dans les plans de découpe, tout avait été pensé. Du carnotzet au réfectoire, en passant par la centrale énergétique, la bibliothèque, l’auditoire, les terrasses pour enfants et pour adultes. Le projet avait même les faveurs de l’Office fédéral de l’air. La mort de l’architecte et l’absence de soutien populaire auront fait le reste. En guise de consolation, on peut toujours aller voir ses faux jumeaux, comme la Space Needle de Seattle, la Tour de télévision et de tourisme de Guangzhou ou celle de Stuttgart.