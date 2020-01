Que coûte à l'État la note AAA de Standard & Poor’s?

Les finances de l’État de Vaud sont de «première qualité». C’est la société américaine de notation financière Standard & Poor’s qui le dit et le répète désormais chaque année. La dernière fois, en décembre, elle a annoncé qu’elle maintenait ainsi sa note AAA, aussi appelée «triple A», acquise par le Canton en 2013. Et au passage les analystes de S&P expliquaient aussi qu’ils gardaient la note A+ («qualité moyenne supérieure») pour la Ville de Lausanne.

Concrètement, à quoi ça sert et combien ça coûte? En effet, être noté par Standard & Poor’s, ça se paie. Après une première hésitation à communiquer le montant en question, le Service d’analyse et de gestion financière (SAGEFI) de l’État de Vaud indique que le Canton paie 33'000 euros par année. La Ville de Lausanne, elle, dit payer 30'000 francs.

«Lausanne paie un tarif de base de 30'000 francs. Le maximum théorique de 90'000 francs n’est jamais atteint»

Attention, cela ne donne pas droit à la note AAA ou la note A+. Cela donne droit à voir les experts parisiens de S&P se pencher sur les comptes et se déplacer jusqu’à Lausanne.

Mais ça, c’est pour le tarif de base. Il faut y ajouter un montant variable calculé sur la base des emprunts contractés par l’État ou la Ville. Pour l’État, par exemple, on parle d’un montant allant de 0,14 à 0,48‰ pour les emprunts au-delà de 500millions de francs. «Pour la Ville, le montant maximum théorique de notre facture est de 90'000 francs par an, explique Florence Germond, municipale socialiste des Finances. Mais nous n’y arrivons jamais.»

«Avec cette note, le Canton économise 3 millions de francs d’intérêts sur ses emprunts»

Pourquoi l’État et la Ville paient-ils plusieurs dizaines de milliers de francs pour obtenir ces notes? Pour pouvoir emprunter de l’argent moins cher. Parce qu’un bon rating d’une agence de notation permet d’élargir le cercle des prêteurs potentiels et d’obtenir des taux d’intérêt plus intéressants. Et donc de faire des économies.

De quel ordre? «Dans une approche globale de la question, on peut estimer actuellement que l’État de Vaud économise quelque 3 millions de francs sur ses propres intérêts et ceux des entités subventionnées qu’il garantit», explique Pascal Rattaz, chef du SAGEFI. Il ajoute que le mode de calcul du montant payé par l’État a fait l’objet de négociations et qu’il n’estime pas possible de comparer la situation du Canton et celle d’une autre collectivité publique. L’État n’en dit pas trop, estimant que certains éléments du contrat qu’il a signé avec S&P sont «couverts par le secret commercial».

Quant à Florence Germond, elle estime l’économie à 1,3million de francs par an pour la Ville de Lausanne, calculée sur la base de renouvellements annuels de 250 millions de francs. «Grâce à notre notation, nous gagnons un demi-pourcent en moyenne sur les taux d’intérêt de nos emprunts, explique-t-elle. Avec une telle économie, payer 30'000 francs pour être noté est intéressant. Cela représente une faible somme par rapport aux 50 millions de francs du coût de nos emprunts chaque année.»