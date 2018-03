Quelle est la qualité de l'eau au robinet?

C’est un tous-ménages clair comme de l’eau de source qui arrive ces jours chez les Lausannois ainsi que chez les habitants des 17 communes auxquelles la capitale vaudoise fournit de l’eau potable. On y apprend que la qualité des 31 milliards de litres distribués était excellente. Les normes n’ont pas été respectées uniquement dans quatre cas «sans danger pour la sécurité du consommateur». Ils ont été relevés au niveau de la chaîne de traitement. Ils ne contenaient pas de bactéries pathogènes comme des matières fécales. «Il se peut même que la contamination se soit produite au moment des prélèvements», avance Fereidoum Khajehnouri, chef de la Division contrôle de l’eau.

Le Service lausannois de l’eau approvisionne plus de 370 000 personnes. Plus de la moitié de l’eau potable consommée provient du lac Léman (55% entre l’usine de St-Sulpice et celle de Lutry) et y retourne après avoir été épurée. Le reste est issu du lac de Bret (18%) et de 120 sources réparties entre le Pied du Jura, le Gros-de-Vaud et les Préalpes (27%).

À noter qu’un préavis pour rénover complètement l’usine de St-Sulpice sera présenté au premier semestre 2018, pour un coût d’environ 60 millions de francs. (24 heures)