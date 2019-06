Quelque 25'000 visiteurs au Miam Festival 2019

Quelque 25'000 personnes ont participé de samedi à lundi à Lausanne à la troisième édition du Miam Festival, ont indiqué les organisateurs. Le prix du meilleur stand Miam a été a attribué à Kalan Paletas, dont la spécialité est des glaces inspirées du Mexique.

Cinquante artisans du goût sélectionnés ont participé à la manifestation organisée par Lausanne à Table, précise un communiqué. Au menu figuraient également des bars uniquement dédiés aux boissons locales et artisanales et de nombreuses animations gratuites pour adultes et enfants.

Les organisateurs avaient ajouté une nouveauté à la carte du Miam Festival 2019: des soirées cocktails et, le matin, des brunchs artisanaux. La prochaine édition aura lieu du 30 mai au 1er juin 2020. (ats/nxp)