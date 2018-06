Qui a laissé les ministres vaudois déduire 10'000 francs?

Le Conseil d’État ne semblait pas enclin ces dernières années à ouvrir un débat sur sa rémunération. C’était compter sans l’affaire Broulis. Les derniers rebondissements ont révélé que les ministres déduisent 10 000 francs de leur revenu imposable, faveur qui s’ajoute à leurs 23 800 francs d’indemnités pour divers autres frais. Cerise sur le bordereau, cette déduction fiscale s’avère «contraire au droit» car sans base légale, selon l’expert indépendant Hugo Casanova, qui a levé le lièvre en épluchant les déclarations fiscales 2009, 2014 et 2015 du ministre Pascal Broulis.

En réaction, le groupe Ensemble à Gauche a déposé une résolution, cosignée par des députés Verts et socialistes, qui demande au gouvernement de «supprimer dans les plus brefs délais ce cumul d’indemnités non imposées et de déductions fiscales». Le texte sera discuté en plénum mardi, alors que l’Exécutif a déjà annoncé une «remise à plat complète» du système. Trois questions demeurent.

1. Qui a décidé de doubler le montant de cette déduction?

La semaine passée, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a levé un coin de voile sur cette déduction spéciale. Pendant longtemps, les ministres retranchaient 5000 francs de leur revenu imposable, au titre de frais de repas. Une pratique ancienne ne reposant sur rien de solide. En 2008, une nouvelle circulaire de la Conférence suisse des impôts (CSI), coordonnée avec l’introduction du nouveau certificat de salaire, va amener le fisc à doubler le montant de cette déduction dans le plus grand secret. Qui a pris cette décision? Les regards se tournent vers le chef du Département Pascal Broulis. Mais l’ACI dément laconiquement son implication, dans une réponse écrite envoyée, au bout de quatre jours, par la porte-parole Marianne Cornaz. Qui d’autre alors? «Nous ne disposons pas de ces informations.»

2. D’où sort cette déduction spéciale?

Droit dans ses bottes, le Conseil d’État rejette la conclusion d’Hugo Casanova. La déduction fiscale a une base légale: cette fameuse Circulaire 25 de la CSI datant de 2008. L’expert a ouvert des yeux ronds. Ce document de treize pages, intitulé «Modèle de règlement des remboursements de frais pour les entreprises et les organisations à but non lucratif», ne fait aucune mention de déductions fiscales. Tout au plus évoque-t-il des remboursements de frais effectifs et, pour le personnel dirigeant, d’allocations forfaitaires annuelles. En 2008, «l’ACI a décidé d’harmoniser la situation fiscale des membres du Conseil d’État avec celle d’autres contribuables soumis à des règlements d’entreprise approuvés par le fisc, cela dans le respect des standards admis par la CSI», commente Marianne Cornaz. Entre les lignes, on comprend que les conseillers d’État étaient mal lotis par rapport aux cadres des grandes sociétés. Il fallait changer cela.

3. Quel lien avec le régime des autres élus?

La présidente du gouvernement Nuria Gorrite l’a répété lors de la conférence de presse il y a dix jours: ce système de déduction concerne aussi les élus communaux et les députés. «Une manière de noyer le poisson», estime l’un d’eux. Oui, les municipaux ont aussi droit à des déductions fiscales pour frais (15% du revenu déterminant, minimum 6000 francs et maximum 12 000 francs, un peu plus pour les syndics). L’ACI renvoie d’ailleurs à une page du site de l’Union des communes vaudoises, où une directive de 2012 explique cela dans le détail. De même les députés ont aussi leur propre réglementation s’agissant de la prise en compte de leurs frais de mandat. Mais celle-ci est bien distincte de celle qui prévaut pour les conseillers d’État. La déduction spéciale dont ces derniers bénéficient ne figure dans aucun texte public et n’était même pas connue de la Chancellerie avant ce printemps. L’expert Casanova estime qu’elle fait doublon avec leurs indemnités forfaitaires. (24 heures)