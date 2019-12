Qui seront les finalistes de l'élection du ou de la Vaudois(e) de l'année 2019?

Société, sport, culture et économie. Ces 24 personnalités vaudoises ont fait l'année 2019. Chacun et chacune à leur façon, ils ont connu une année assez extraordinaire. À vous, chers lecteurs et internautes, de voter pour celui ou celle qui vous paraît mériter le titre de «Vaudois(e) de l'année». Il ne vous reste plus que quelques heures, jusqu'à 23h59 ce mercredi soir, pour vous décider. A vos claviers...