Qui sont ces SDF qui ont dormi au chaud cet hiver?

en chiffres

1015

1902

29%

172

Le nombre d’usagers qui ont été accueillis à la Marmotte, au Sleep-In et à l’Étape du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. Ils étaient 1216 l’hiver précédent.Le nombre de nuitées enregistrées dans les trois lieux d’accueil. Un nombre auquel il convient d’ajouter les 7109 nuitées enregistrées en l’espace de trois mois et demi au Répit, géré par la Fondation Mère Sofia.des sans-abri étaient Roumains, soit la nationalité la plus fortement représentée devant le Nigeria (25%), la France (6%) et la Suisse (6%).La moyenne de sans-abri hébergés par soir, soit 106 dans les trois lieux d’accueil et 66 au Répit de Mère Sofia.