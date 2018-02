Qui sont les Vaudois qui ont le plus grelotté ce matin

Comme prévu, des températures polaires se sont abattus sur le canton de Vaud dans la nuit de dimanche à lundi. La bise s'est levée. Et au moment de mettre le nez dehors au petit matin, les Vaudois ont eu les joues qui picotent. Mais certains plus que d'autres.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Sans surprise, c’est en altitude qu’on a le plus grelotté. Normal. Sur le glacier des Diablerets, en raison de rafales de vent de 53 km/h, le froid ressenti atteignait les - 36,1 degrés. Au col des Mosses, on avait la chair de poule comme s’il faisait - 23,8 degrés, et à la Dôle, alors que le thermomètre affichait un honorable - 16,6 degrés, on en ressentait - 32,4.

Les bords du lac gelés, à Nyon: images: Patrick Martin

En plaine, les relevés sont certes moins impressionnants mais tout aussi extrêmes. Les températures ressenties ont oscillé entre –10,7 degrés à Aigle, –14,6 à Vevey, –17,8 à Nyon et –15,2 à Lausanne ainsi qu’à Pully. Quant aux rafales de bise, elles ont atteint 71 km/h à Mathod, contre «seulement» 32 km/h à Aigle.

Découvrez les photos prises par nos photographes aux quatre coins du canton:

Découvrez les photos prises par nos lecteurs aux quatre coins du canton:

(24 heures)