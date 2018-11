Qui veille sur les enfants entre maison et école?

Le dossier des transports scolaires va rebondir ce mardi au Grand Conseil. Le PLR Jean-Rémy Chevalley, par ailleurs municipal à Puidoux, propose de modifier le règlement sur les transports scolaires (RTS) afin de mieux définir les responsabilités des différents acteurs par rapport aux enfants. Aux yeux du député, les choses pourraient être plus claires qu’elles ne le sont aujourd’hui. Il pose sur la table un schéma en trois temps où les parents seraient responsables de la maison à l’arrêt de bus, les Communes durant le transport et les enseignants dès que l’enfant entre dans le périmètre de l’école.

Dans sa commune, où se trouvent encore des habitations calmes et isolées, Jean-Rémy Chevalley a vu arriver des citoyens de la ville dont les exigences lui semblent exagérées: «Certains pensent que le bus scolaire devrait s’arrêter devant chaque maison», argumente-t-il. Globalement, la question du transport scolaire reste épineuse dans le canton.

Examinée en commission, sa motion n’a pourtant pas remporté l’adhésion. Pour le Département de la formation, le RTS ne peut pas traiter de la question de la responsabilité. Sa ministre en charge, Cesla Amarelle, et les responsables de l’administration ont fait valoir que ce règlement concerne avant tout l’organisation du transport. La responsabilité de la surveillance des enfants est traitée dans la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), notamment.

Surtout, la question que pose le député Chevalley se heurte au cahier des charges des enseignants. Ces derniers ne peuvent pas, estime le Département, avoir la responsabilité des enfants en dehors du temps scolaire (cours, pauses, récréations). Certains prennent sur eux de surveiller quand même les élèves qui attendent le bus, mais ils le font «à bien plaire». Si un jour un enseignant n’est pas là, personne ne pourra considérer qu’il a manqué à ses obligations.

«Il faudrait que le Canton et les Communes trouvent des solutions combinées ensemble»

Les syndicats d’enseignants ont toujours été fermes sur le sujet, qui revient d’ailleurs périodiquement. Au Syndicat des services publics (SSP), Julien Eggenberger confirme que les profs ne peuvent pas être mobilisés pour ces petits moments de surveillance. Il note cependant qu’avec le développement du parascolaire, de plus en plus de personnel va se trouver disponible. «Il faudrait, dit-il, que le Canton et les Communes trouvent des solutions combinées ensemble.»

Jean-Rémy Chevalley, qui a finalement accepté de transformer sa motion en un postulat moins contraignant, juge qu’il n’y a «pas une volonté claire de changer les choses». Mais son texte ainsi allégé sera probablement adopté en plénum. Le député n’entend pas lâcher l’affaire: «Si mon postulat est accepté, il y aura un rapport du Conseil d’État à partir duquel je pourrai aller plus loin.» (24 heures)