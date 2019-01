Recyclée en websérie, leur chasse aux déchets cartonne

«Lors de nos récoltes, on se demandait à chaque fois ce qu’on aurait à montrer, et finalement on n’a jamais été déçu.» À l’heure où les jeunes du pays sortent dans la rue pour manifester en faveur d’une prise de conscience des dérèglements climatiques, Timothée Steiner (23 ans), Marc Prébandier (19 ans) et Enéa Corboda (24 ans) ont déjà franchi un pas supplémentaire, l’été dernier. En lieu et place des vacances, les trois étudiants lausannois ont sillonné la Suisse romande pour constater l’impact des déchets. Ils en ont tiré les épisodes de la websérie «Trash Talk», qui marche fort sur les réseaux sociaux.

De 5000 vues sur Facebook et YouTube pour leur première vidéo d’explication du projet, leur audience est passée à plus de 70 000 vues pour la dernière. Leur page Facebook «Trash Talk» est suivie par plus de 2500 personnes. «À la base, l’idée du projet était de toucher notre entourage, mais cela va bien au-delà de nos espérances», commente Enéa, qui vit à Renens. Face au succès rencontré, l’organisation de conférences est aussi au programme des trois amis.

Un nouvel épisode a été publié mercredi, tourné à Payerne. «Il s’intéresse à la problématique de ce que les gens jettent dans les grilles et qui se retrouve ensuite dans nos rivières et nos lacs, avec une intervention des responsables du projet «Sous chaque grille coule une rivière». On retrouve principalement des mégots de cigarettes, mais aussi de petits plastiques», détaille Timothée, qui a grandi à Chevroux et vit en colocation avec Marc, originaire de Châbles (FR), le temps des études.

Les 5000 mégots de Vidy

Des mégots, les trois jeunes en auront encore ramassé plus de 5000 un soir d’été sur la plage de Vidy à Lausanne. Ils ont aussi été marqués par les tonnes de détritus accumulés au fil des ans aux abords de la cabane du Trient. Et en à peine deux heures de ramassage dans une forêt sur les hauts de Vallorbe le long d’une route cantonale, ils auront collecté plus de 300 kg de déchets divers jetés par les automobilistes.

«Mais la découverte d’une voiture immergée dans la Versoix reste clairement le pire souvenir en matière d’impact sur notre environnement», ajoute Marc, qui suit une filière en systèmes de communication à l’EPFL, alors que les deux autres étudient les sciences de l’environnement à l’UNIL. Munis de deux barques pour cet épisode, les trois compères n’ont de loin pas pu récupérer tous les déchets qu’ils ont trouvés dans le cours d’eau.

«Notre idée de base était de voyager en Suisse et de découvrir la face cachée des déchets, mais finalement, on s’est vraiment concentrés sur les déchets», racontent les trois compères. Au cours de leurs pérégrinations, ils ont ainsi également rencontré des associations qui envisagent de nouveaux modes de consommation ou de tri des déchets. Comme Recircle, le système suisse de récipients à usage multiple pour les take-aways, qui permet d’éviter les plastiques à usage unique. Le compostage des déchets verts ou le recyclage du verre perdu seront aussi évoqués.

Au total, entre huit et dix épisodes ponctueront la série «Trash Talk», qui bénéficie du soutien financier de l’association Responsables.ch. «Le projet «Trash Talk» nous a plu car il permet d’éveiller les consciences et de faire réaliser aux Suisses que les déchets ne disparaissent pas avec le passage du camion-poubelle», justifie Sofia Currit, directrice adjointe et responsable de projets. «De plus, le projet vise une réflexion autour de nos modes de consommation et de ses alternatives. Il rejoint parfaitement le cœur de la campagne.» Elle note que selon les dernières statistiques, les Suisses sont toujours dans le trio de tête mondial pour la production de déchets, avec plus de 700 kg par personne et par année.

Prise de conscience

D’ailleurs, s’ils étaient déjà sensibles à la cause environnementale avant leur périple, les trois amis avouent en faire encore davantage désormais. Ils évitent ainsi d’office les fruits et légumes emballés et favorisent les épiceries en vrac. «Cela passe aussi par une prise de conscience dans notre quotidien, comme de réduire le temps sous la douche», détaille Enéa. Surtout, ils remarquent désormais beaucoup plus vite les faux pas commis par d’autres et constatent que l’enjeu n’est pas perçu de la même manière par tout le monde. Ainsi, ils souhaitent que «Trash Talk» permette à chacun de trouver les meilleures idées pour réduire sa consommation. (24 heures)