Rejugés pour une fuite de gaz mortelle

Acquittés en première instance, une société de chauffage, un de ses techniciens et un installateur sanitaire ont comparu devant la Cour d'appel pénale vaudoise. Ils sont rejugés 7 ans après une fuite de gaz mortelle causée par la chaudière d'un chalet à Rossinière.

Une nuit de février 2012, un Vaudois de 43 ans avait perdu la vie en raison de l'inhalation d'une importante quantité de monoxyde de carbone qui s'était propagée dans le chalet d'une amie d'enfance. Cette dernière hébergeait ce père d'un jeune garçon et moniteur de ski depuis environ une semaine. Retrouvée inanimée avant d'être héliportée aux HUG, la logeuse avait échappé de justesse à l'asphyxie.

Acquittés en première instance des accusations d'homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence, le fournisseur de la chaudière à mazout à condensation litigieuse - Elcotherm AG, spécialiste des solutions de chauffage -, le technicien agréé chargé de sa mise en service, et le ferblantier ayant procédé à son installation se sont retrouvés jeudi devant le Tribunal cantonal vaudois, à Lausanne.

Recours de la rescapée

Contrairement à la famille du défunt, la rescapée de l'intoxication avait interjeté un appel contre la relaxe générale rendue en septembre 2018 par le juge unique du tribunal de l'Est vaudois. La procureure y avait renoncé, notamment en raison de la prescription qui est, à son sens, en partie réalisée dans cette affaire.

L'enquête pénale a permis d'établir que la fuite de gaz a d'abord été causée par le gel de la conduite d'évacuation d'eau de condensation (les températures avoisinaient les -20 degrés la nuit du drame, à 1000 mètres d'altitude). Un gel survenu à l'intérieur du local de chaufferie situé au rez-de-chaussée du chalet, fermé par une porte dépourvue d'isolation thermique.

En conséquence, le brûleur s'était déréglé, et le monoxyde de carbone (un gaz inodore et incolore) avait fini par sortir par le couvercle du condenseur, dont le joint avait été mal positionné et "écrasé".

Erreur ou non

Comme en première instance, les débats d'appel ont principalement porté sur la question de savoir si le ferblantier et installateur sanitaire - qui n'est pas chauffagiste de formation - aurait dû procéder à la pose d'un entonnoir le long de la conduite d'évacuation, à la hauteur de la chaudière, afin de permettre l'écoulement libre de l'eau de condensation en cas de gel de la tuyauterie.

L'expertise judiciaire - qui affirmait que la mise en place dudit siphon était obligatoire selon les règles de l'art - avait été écartée par le juge unique de l'Est vaudois. Il est en revanche établi que depuis le drame - et à l'instar des normes européennes sur le sujet -, la société Elcotherm stipule dans sa documentation qu'une telle coupure hydraulique doit être opérée lors de l'installation de ses chaudières, et ses techniciens sont chargés de s'en assurer au moment de la mise en service.

Même manière

"Je travaillais de la même manière que mes collègues du Pays-d'Enhaut l'ont fait jusqu'en février 2012", s'est défendu l'installateur sanitaire devant la Cour. Son avocat Me Marc Zürcher a pour sa part signifié à la rescapée que son intoxication au monoxyde de carbone n'était qu'un accident, dû au froid sibérien qui ne permettait plus de fermer la porte du local de chaufferie.

En audience, la logeuse, une quinquagénaire, a expliqué ne plus pouvoir exercer son métier. Elle est encore aujourd'hui sous médicaments en raison de maux de tête. Les trois juges cantonaux rendront leur verdict la semaine prochaine. Notamment sur la question - controversée - de la prescription des faits incriminés. (ats/nxp)