«Réussir à trouver un apprentissage est déjà énorme pour ces jeunes»

«Comment puis-je expliquer à ce jeune l’absurdité de la situation? Pas de renvoi possible en Érythrée mais suppression du droit à terminer sa formation!» Françoise Jacquemettaz, présidente du CSI (Centre Suisses-Immigrés), actif auprès des migrants dans le Valais central depuis 1984, a poussé un cri du cœur dans le journal de son association. Elle y relate le cas d’un jeune Érythréen arrivé ici mineur. Sa demande vient d’être définitivement refusée, après quatre ans de séjour en Suisse. Il ne lui reste que quatre mois pour terminer son apprentissage, mais il n’a plus le droit de poursuivre sa formation! Devant l’absurde de la situation, François Jacquemettaz écrit: «Que vont faire tous ces jeunes désœuvrés privés de vision d’avenir? Zoner dans les rues, dans les gares, ce qui ne fera que renforcer les préjugés envers les demandeurs d’asile.»

Même si c’est à Lausanne ce samedi que sont organisées les premières Assises sur la question des migrants déboutés privés de formation, le problème est bien national. «Nous sommes en train de recueillir dans les différents cantons les situations de ce type, qui se comptent en dizaines», affirme Élodie Antony, responsable pour la Suisse latine des mineurs non accompagnés (MNA) auprès de l’organisme Service social international - Suisse, organisateur des Assises de ce samedi à Lausanne. «Ces réponses négatives à de jeunes demandeurs d’asile – surtout d’Érythrée et d’Afrique de l’Ouest – mettent en péril tout le travail accompli pour qu’ils renouent avec un présent et jettent un pont vers leur avenir, constate Élodie Antony. Après le flux migratoire de 2015, beaucoup d’efforts ont été fournis pour insérer ces jeunes et l’on se retrouve à l’inverse dans une voie de désintégration. C’est illogique.»

«On met en avant qu’ils doivent avoir la volonté de travailler et de devenir autonomes puis on renvoie ceux qui ont trouvé une place! Cela vient entacher tout notre travail», témoigne une collaboratrice de l’EVAM (Établissement vaudois d’accueil aux migrants). «Réussir à trouver un apprentissage est déjà énorme pour ces jeunes et devoir tout arrêter est très difficile», confirme Evi Kassimidis, porte-parole de l’EVAM. Qui rappelle que depuis une jurisprudence de cet été, la Suisse estime que les Érythréens ne courent plus de danger d’être enrôlés de force dans l’armée de leur pays, raison des refus accusés par plusieurs jeunes. Les organismes qui les défendent rappellent cependant que sont réprimés sévèrement dans leur pays des actes tels que celui de s’être soustraits à l’obligation militaire en quittant le pays de manière illégale.

«Ces jeunes une fois déboutés restent interdits de travailler et de formation par le droit fédéral, mais nous n’avons aucun moyen de contrainte pour les renvoyer en l’absence d’accords de réadmission avec l’Érythrée», constate Steve Maucci, chef du Service cantonal de la population. Qui renvoie la balle à la Confédération: «Les questions autour de ces situations sont légitimes et je partage, à plus forte raison comme père d’adolescents, une partie de ces interrogations, mais cela relève du législateur fédéral. Dans le canton, nous ne pouvons légalement qu’appliquer les décisions du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), qui veille à la mise en œuvre de ses décisions. Ces jeunes savent dès le début qu’ils risquent une décision négative. En pareil cas, nous essayons au moins de leur annoncer de la meilleure façon possible.»

Le SEM rappelle de son côté que la volonté d’intégration n’est pas déterminante pour décider si une personne peut recevoir l’asile en Suisse. Le SEM estime que le phénomène actuel sera freiné à l’avenir et que les patrons devraient attendre les décisions avant d’engager des personnes au bénéfice d’un livret N. (24 heures)