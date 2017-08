Rixe au couteau et à la canne de hockey à Lausanne

Y a-t-il un ange dans la salle d'audience? Face à deux accusés qui tentent de se présenter sous leur meilleur jour, la présidente du Tribunal correctionnel de Lausanne n'était manifestement pas convaincue lors du procès qui a commencé lundi matin. D'un côté, un Lausannois de 24 ans, Suisse né au Kosovo, renvoyé pour tentative de meurtre en raison des coups de couteau qu'il a donnés le 25 juin 2016, vers minuit, à la sortie Vennes de l'autoroute dans les hauts de Lausanne. Un conflit entre automobilistes a tourné à la rixe.

De l'autre, le deuxième conducteur, un Suisse habitant Lausanne âgé de 28 ans, accusé de lésions corporelles qualifiées. De retour d'un match de inline hockey à Morges, il a frappé l'homme au couteau à coups de crosse. Supporter membre des «ultras» du LHC, il joue dans une petite équipe corporative. «Ce n'est même pas une ligue», précise-t-il.

Graves blessures

Le jeune homme à la lame affirme ne pas se souvenir que les balayages effectués à l'aide du couteau de l'armée suisse tiré de sa poche aient rencontré la moindre résistance ni causé la moindre blessure. «Il avait un t shirt noir, je n'ai pas vu de tache. Et je n'ai pas vu de sang sur le couteau», affirme-t-il. Le sang sur ses chaussures? Pas vu non plus. Après la rixe qui s'est déroulée peu avant le feu du carrefour de Vennes, sur la présélection menant aux Hôpitaux, le hockeyeur a repris le volant. Plus tard, il s'est rendu compte qu'il était blessé. Au ventre, au thorax. Une des plaies fait 8 cm de profondeur. Son copain de match l'a conduit au CHUV. «Nous ne devons qu'à la chance de pouvoir entendre à ce procès l'autre participant de la bagarre», lance le procureur, Eric Reynaud, à l'auteur des coups de couteau.

Comment deux conducteurs peuvent-ils en arriver là? Le jeune homme de 24 ans, en détention provisoire à Bois-Mermet, affirme que l'autre le collait dangereusement par l'arrière, entre la Blécherette et Vennes, et qu'il lui a fait des doigts d'honneur. La scène se déroule sur un tronçon en travaux limité à 60 km/h. Le hockeyeur, lui, raconte qu'il voyait son «adversaire» accélérer et freiner devant lui. Des manoeuvres dangereuses qui l'ont «énervé». «Mais j'ai tout juste effleuré la pédale du frein», affirme le conducteur au couteau.

Crachat au visage

Toujours est-il que le jeune homme de 24 ans s'est arrêté au carrefour, qu'il est sorti de sa voiture et qu'il a craché au visage de l'autre conducteur, arrêté derrière, par la fenêtre entrouverte. Il ne se rappelle pas du crachat mais bien d'avoir vu son adversaire, encore assis dans la voiture, «vouloir saisir quelque chose à l'arrière». «J'ai peut-être mis ma main sur la canne sur le siège arrière abaissé, mais je n'ai pas pensé à la prendre à ce moment», affirme le hockeyeur. C'est seulement, assure-t-il, après s'être extrait de son véhicule et avoir évité de justesse un coup de poing qu'il décide de sortir sa canne par le coffre.

Ensuite, chacun dit avoir eu peur; le couteau sort de la poche, la violence sanglante éclate. Le hockeyeur se retrouve à l'hôpital gravement blessé. Le jeune homme au couteau, marqué par des coups au visage, rentre chez lui avec sa mère et sa soeur. Il ne se rendra que plus tard à la police qui a lancé un appel à témoins. Pourquoi le jeune homme de 24 ans avait-il un couteau dans sa poche? Il raconte qu'il s'était équipé pour découper de la viande lors d'une soirée de grillades avec des potes. Mais il a en fait partagé un repas avec son grand-père venu du Kosovo pour la fin du jeûne de Ramadan. Finalement, le couteau serait un outil de travail pour son métier de chauffeur-livreur.

Il n'y a vraiment pas d'ange dans cette histoire. Avant la prison, le jeune homme au couteau s'était déjà distingué: voies de fait, tags, affaire de scooter volé, détaille la présidente... Et en prison, huit sanctions disciplinaires. Son adversaire, lui, a commis des infractions à la Loi sur la circulation routière. Il a été impliqué dans un «rassemblement» lors duquel un fumigène a volé. L'histoire le retrouve dans une altercation dans une discothèque. Le réquisitoire et les plaidoiries ont lieu lundi après-midi.

(24 heures)