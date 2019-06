Saint-Légier renoue avec les chiffres noirs

«La santé financière de notre commune s’améliore», se réjouit le syndic Alain Bovay. Avec 35,3 millions de francs de revenus et 34,4 millions de charges, les comptes 2018 de Saint-Légier laissent apparaître un bénéfice de 930 000 francs, bien plus que les 25 000 francs d’excédents de recettes prévus dans le budget. C’est dire que l’embellie perçue dans les comptes 2017, tout juste équilibrés, se confirme: «Elle est due à la recherche d’économies et, surtout, à la récente augmentation du taux d’imposition de 67 à 70 points, explique Alain Bovay. Cela nous a permis de maintenir nos investissements et d’absorber le choc de la réforme fiscale RIEIII sans conséquence.» Ce bon résultat s’explique encore par des rentrées fiscales plus importantes qu’attendues. Les droits de mutation (+ 500 000 francs) et les successions (+ 100 000 francs) contribuent largement au bénéfice réalisé en 2018.

Au chapitre des charges, les participations à la péréquation horizontale (fonds en faveur des communes vaudoises) et à la facture sociale ont augmenté de 700 000 francs. Le total de ces participations, sur lesquelles la commune n’a pas de prise, représente désormais 42,5% des charges communales.

La marge d’autofinancement atteint 4,6 millions de francs et la dette nette 39 millions. Les investissements se sont montés à 3,4 millions, dont 1,7 million pour l’entretien des routes et 1,2 million pour la reconstruction de la halle des fêtes de Praz Dagoud. (24 heures)