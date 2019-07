Salaires bradés sur des chantiers publics

75'500 fr. de salaires impayés sur le chantier Vortex





En 2018, deux sociétés françaises ayant travaillé sur le chantier de Vortex, à Chavannes-près-Renens, ont fait l’objet de contrôles. Durant trois à six mois, 26 ouvriers détachés avaient œuvré sur les sols et les fondations de ce site. Leur salaire horaire: 20fr. pour les uns et 29fr. pour les autres, au lieu des 35fr.95 et 38fr. réglementaires. Nous nous sommes d’abord adressés au maître d’ouvrage, Retraites Populaires (RP), qui représente l’investisseur, soit la Caisse de pension de l’État de Vaud. Était-il au courant de ces abus? Oui, assure-t-il. «Nous avons été informés en décembre 2018 par l’entreprise totale Losinger Marazzi, qui a démontré une attitude professionnelle et proactive», répond par courriel Lorraine Clément, porte-parole des RP. Losinger avait-elle sous-traité le travail à une société française? Non. Comme la plupart du temps, le problème se situe un cran en dessous. L’entreprise totale dit avoir sous-traité à des sociétés suisses, qui se trouvent être toutes deux des filiales de groupes français. La boîte SIF Groutbor, sise à Écublens et liée à Holding Vinci, explique avoir «fait appel à de la main-d’œuvre qualifiée non disponible en Suisse pour l’emploi d’un engin spécifique venu de France». Elle confirme qu’il y a eu «un défaut vis-à-vis des salaires minimaux». L’entreprise a effectué les rattrapages, soit 20'500 fr. Une peine conventionnelle a été prononcée à son encontre. Losinger explique aussi avoir rompu le contrat avec l’autre société incriminée, qui en a eu pour 55'000 fr. de rattrapages, et avoir terminé les travaux avec un nouveau sous-traitant.



Agora: des ouvriers français rémunérés 17fr. de l’heure





Le cas du chantier de l’Agora, relaté en ouverture de l’article ci-contre, est encore différent de celui de Vortex. Point commun: la «cascade». Ici, le maître d’ouvrage, soit la Fondation de soutien à la recherche sur le cancer ISREC, a adjugé le marché à l’entreprise totale Steiner SA, qui a sous-traité du travail à une entreprise neuchâteloise spécialisée dans la construction en milieu hospitalier, selon nos sources. Cette société a elle-même fait appel à une boîte de Moselle (F) spécialisée dans l’aménagement de lieux qui accueillent du public, laquelle a «loué» deux travailleurs temporaires à une agence située dans le nord-est de la France. C’est comme ça que Stéphane* et son collègue se sont retrouvés sur le chantier de l’Agora, où durant deux mois ils n’ont touché que la moitié du salaire horaire qui leur était dû d’après la Convention collective de travail du second œuvre romand. Directeur de la Fondation ISREC, Francis-Luc Perret assure que des mesures très strictes ont été prises en amont afin de bannir la sous-sous-traitance, et que la carte professionnelle était obligatoire sur le chantier de l’Agora. «Le respect des conditions de travail figurant dans les conventions collectives est impératif, explique le directeur. Il en va de l’image du projet.» Reste que les deux ouvriers détachés ont tout de même été sous-payés sur ce chantier. Comme le confirme Steiner SA, «les sous-traitants peuvent recourir à du travail temporaire sans demander l’accord de notre entreprise.»



Une boîte italienne incriminée dans les malfaçons à Cery





L’interpellation a été déposée le 5 mars, et son auteur, Georges Zünd, s’étonne de ne toujours pas avoir reçu de réponse. Dans ce texte paraphé par une cinquantaine de députés, le directeur de la Fédération vaudoise des entrepreneurs dénonce le fait que le prix est trop souvent le critère déterminant lors des adjudications. Le député évoque le cas de Cery, où le CHUV «a adjugé trois marchés publics à l’entreprise HRS (…) Dans le cadre de la construction de l’hôpital psychiatrique, de graves malfaçons ont été commises par une entreprise étrangère dans le cloisonnement pour la protection incendie.» Qu’en est-il vraiment? Selon le CHUV, les malfaçons sur le compartimentage feu sont le fait de «plusieurs entreprises». HRS évoque une société suisse active sur son chantier ayant sous-traité une partie de la pose à une boîte italienne pour de la menuiserie intérieure. C’est le maître d’ouvrage qui a alerté l’entreprise totale de Frauenfeld sur l’ensemble des défauts constatés. Un plan d’action a été mis en place pour les corriger. «L’entreprise fautive n’ayant pas fourni de solution satisfaisante, les travaux de correction seront effectués par une autre société, à ses frais», précise David Spiess, porte-parole d’HRS Real Estate. Dans une réponse à la Commission de gestion où il ne cite étonnamment pas cette problématique de sous-sous-traitance, le Conseil d’État indique qu’«au vu de l’importance des défauts, une recherche en responsabilité sera engagée. Le CHUV s’est également réservé le droit de faire valoir tous ses frais directs liés à ce retard.»