Secteur de l’événementiel face à «un désastre économique»

Si les effets sanitaires du coronavirus Covid-19 sont heureusement encore restreints dans le canton, l’impact économique se fait déjà sentir. Et selon le directeur du Centre patronal, Christophe Reymond, ce n’est qu’un début: «C’est désormais une certitude: ce qui est en train de se passer aura des répercussions considérables sur l’économie vaudoise.»

«Tout s’arrête d’un coup»

Les secteurs du sport, de l’événementiel et de la culture (Le coronavirus a déjà contaminé les salles romandes) en sont les premières victimes depuis vendredi et l’annonce du Conseil fédéral d’interdire les manifestations de plus de 1000 personnes. «C’est comme si tout d’un coup on supprimait la farine pour un boulanger, image David Guignet. En un instant, tout s’arrête. Et, depuis, chaque fois que le téléphone sonne, c’est pour annuler une réservation ou repousser une date.»

Lire aussi: La seule chose qui protège contre les virus – et que tout le monde fait faux

Le directeur de la société Plasma Communication, à Servion, et sa dizaine de collaborateurs actifs dans le domaine de la projection vidéo avaient pourtant un agenda rempli pour toute l’année. «Mais maintenant, on s’attend à trois mois d’inactivité complète au minimum. Et il y a beaucoup d’incertitudes pour la suite.» Seul petit réconfort – inattendu –, par solidarité, des clients horlogers ont déjà validé des mandats pour 2021, histoire que leurs avances pallient quelque peu les problèmes de liquidités.

La situation est similaire pour Christian Michoud, patron d’Audio Light Sàrl à Colombier-sur-Morges. «Il y avait des signes précurseurs depuis quelques mois, mais tout s’est arrêté d’un coup vendredi. Même les petits événements privés, bien loin de la barre des 1000 participants. On a immédiatement décommandé tous nos free-lances et commencé à licencier. On regarde ce qu’on peut faire, mais il semble que beaucoup de nos collaborateurs n’auront droit à rien du tout. On est les premiers, mais il va y avoir un effet domino», avertit le patron.

Divinum repoussé ?

Spécialiste des grandes manifestations, la société fribourgeoise Chassot Concept a prévu de licencier l’ensemble de sa quinzaine de collaborateurs à l’issue du Tour de Romandie, qui est pour l’instant maintenu. «Nous n’organisons presque que des événements accueillant plus de 1000 personnes», rappelle Richard Chassot, en confirmant l’information de nos confrères de la RTS. «C’est donc une mesure préventive dans le but de protéger nos collaborateurs et elle a été parfaitement comprise.»

L’ancien coureur cycliste s’interroge sur l’avenir de son activité. «Nous sommes dans la situation d’un vigneron qui se verrait priver du droit de vendanger. Il ne faudrait pas que ça se reproduise.» À propos de vignerons, l’organisateur informe que si le salon Apéro World, qui devait se tenir à Morges, est d’ores et déjà annulé, des discussions sont en cours pour repousser Divinum, qui devait se tenir début avril au même endroit.

Vignerons inquiets

Certains producteurs de vin réalisant 10% de leur chiffre d’affaires annuel à Divinum, la pression est grande pour que ce salon soit organisé, coûte que coûte. «On vit dans un délire sécuritaire qui est en train de nous mener à un désastre économique, s’exaspère Raoul Cruchon. Tout ça pour deux personnes dans une chambre au CHUV!» Le vigneron d’Échichens est d’ailleurs déjà impacté, puisque ses vins sont vendus à la Vaudoise aréna, où les matches du LHC sont suspendus jusqu’au 15 mars prochain. «Nous écoulons d’habitude 400 bouteilles par match. Voilà une première conséquence parlante.»

Dans le sillage des techniciens et des exposants, les autocaristes ou les hôteliers subissent aussi ces premières conséquences économiques. «La situation est d’ores et déjà grave», observe Philippe Thuner. Le président de l’Association romande des hôteliers évoque une diminution de moitié des nuitées dans le canton. «Il y a ces annulations de grands événements, mais aussi toutes les entreprises qui renoncent aux voyages. Or, dans l’arc lémanique, le tourisme d’affaires constitue 60% à 70% des nuitées. La question est maintenant de savoir si la population locale va elle aussi déserter les établissements publics.»

Situation pas claire du tout

Au Centre patronal, Christophe Reymond range en trois catégories les demandes de renseignement reçues: «Il y a d’abord celles qui concernent le droit du travail. Du genre: «Est-ce que j’ai le droit de prendre la température de mes collaborateurs?» Il y a ensuite celles liées aux assurances et autres fonds d’indemnisation. Mais on sait bien qu’en général les épidémies ne font pas partie des événements couverts. Enfin, il y a ce qui touche au chômage partiel. Et là, la situation n’est pas claire du tout. Le SECO (NDLR: Secrétariat d’État à l’économie) va devoir rapidement définir les modalités d’application. Mais ça va être très compliqué, car les demandes viendront de secteurs qui n’avaient jamais eu besoin jusque-là.»

Lire aussi: Tout ce qu’il faut savoir sur l'épidémie de coronavirus

Cette situation inspire de l’ironie à David Guignet: «J’ai toute confiance en nos autorités politiques pour prendre les bonnes décisions. Ça ne devrait pas être trop difficile puisque la BNS vient d’annoncer avoir fait 4 milliards de bénéfice l’an passé.»