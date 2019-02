Sept communes sur neuf retrouvent une Municipalité complète

Ce dimanche, les sièges de municipaux démissionnaires devaient être repourvus dans neuf communes du canton. Il y aura un second tour dans les deux communes de La Côte: Saint-Prex et Crans-près-Céligny.

Mont-sur-Lausanne

Au Mont-sur-Lausanne, le siège municipal à repourvoir reste PLR: c’est Laurence Muller Achtari (1059 voix; majorité absolue 992) qui prend la place de Michel Odier, démissionnaire. Elle devra être remplacée au Conseil communal. Le candidat du groupe Le Mont citoyen, Jean-Marie Urfer, fait tout de même un bon score (880 voix). Il y a 14 voix éparses.

Servion

À Servion, Denys Kaba passe largement la barre de la majorité absolue (300) avec 434 voix. Le directeur général de l’entreprise Metalcolor, basée à Forel, remplace le démissionnaire Christophe Chaillet. Javad Nazery, psychothérapeute et infirmier en psychiatrie, obtient 147 voix. Il y a en outre 11 voix éparses.

Pomy

À Pomy, l’unique candidat officiel, Olivier Dupertuis, a passé au premier tour (136 voix; majorité absolue 128) et remplace la municipale Sandra Bellani, démissionnaire au 31 décembre passé. Le chef d’entreprise, dans la commune depuis vingt ans, a obtenu la majorité absolue (128 voix), malgré une rivale de dernière minute, Jeanne Pellaux (74 voix), et 36 voix éparses.

L’Abbaye

À L’Abbaye, le garde du lac Claude Piazzini remplace Henri Burnier, démissionnaire pour des raisons personnelles. Avec 245 voix, il passe devant Jämes Favre, président du village du Pont, et ses 171 voix, alors que la majorité absolue était fixée à 220 voix.

Bioley-Magnoux

À Bioley-Magnoux, c’est Xavier Pitteloud qui reprend le fauteuil de Christian Meystre, municipal des Chemin forestiers en poste depuis treize ans. Le membre du Conseil général, unique candidat officiel, a recueilli 79 voix sur 102 bulletins déposés. Le reste des suffrages n’est constitué que de voix éparses.

Saint-Prex

À Saint-Prex, un seul des deux postes vacants (Barbara Regamey et de Roger Burri) est attribué au premier tour. Véronique Savioz , cadre au CHUV et conseillère communale, est la seule, avec 678 votes, à avoir dépassé la majorité absolue (595 voix). L’ingénieur Anthony Hennard (462 voix) suivi de Daniel Oberson (364), Jan Von Overbeck (299), Pierre Enderlin (256) et David La Framboise (169) ne passent pas la barre du premier tour. Ces candidats et d’éventuels nouveaux venus devront passer par le second tour. Ils ont jusqu’à mardi midi pour s’y inscrire. Si un seul candidat se présente, il sera automatiquement élu (élection tacite).

Crans-près-Céligny

À Crans-près-Céligny, personne n’a été élu pour prendre la place de Rodrigue Arbex. Aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, fixée à 354 voix. Le meilleur résultat revient à Boris Lerch, cofondateur du Caribana Festival, avec 299 voix. Johanna Pini, conseillère communale (214), et Yvan Rueff, membre de la Commission des finances du Conseil communal (189), devront passer par un second tour.

Essertines-sur-Rolle

À Essertines-sur-Rolle, Stéphanie Bartolini reprend le siège de Julien Fulop. L’employée de l’action sociale du district et membre du Conseil général, 50 ans, a recueilli 131 voix (majorité absolue 98 voix). Elle devance largement Jacques Chabloz (40 voix) et Matthieu Bongard (16 voix).

Saubraz

(24 heures)

À Saubraz, où aucun candidat officiel ne s’est présenté, c’est Philippe Urfer, agriculteur et enfant du village, qui a été largement élu avec 72voix (majorité absolue 50 voix). Il reprend le siège qui aurait dû échoir à Didier Barbay, élu malgré lui lors d’une première élection complémentaire en octobre qui a finalement refusé le poste.