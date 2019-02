Serafe fait cauchemarder les demandeurs d’asile

«J’ai ouvert cette facture et je n’ai pas compris. À l’EVAM (Établissement vaudois d’accueil des migrants), on m’a dit que c’était à moi de la payer. J’ai beaucoup pleuré parce que je n’en ai pas les moyens.» Tsega a 19 ans. Cette jeune femme timide, qui s’empresse de cacher sa bouche avec ses mains lorsqu’elle sourit, est arrivée en Suisse à l’âge de 15 ans. Seule, elle était alors ce qu’on appelle dans le jargon une MNA, trois lettres pour «mineur non accompagné». Après un séjour dans un foyer, Tsega a «eu la chance», dit-elle, de pouvoir emménager dans un studio appartenant à l’EVAM. Sauf qu’en s’y installant à son nom, la jeune Érythréenne n’a pas échappé aux radars de Serafe, l’entreprise qui a remplacé Billag pour percevoir la nouvelle redevance radio-TV. «On me demande 334.60 francs, confie Tsega du bout des lèvres. Je ne paie pas de loyer mais je dispose de 370 francs par mois pour tout ce qui est nourriture, habits, téléphone ou encore produits hygiéniques. C’est impossible pour moi de payer.»

Les grands oubliés

La jeune femme a jusqu’au 6 février pour régler la douloureuse qui couvre la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2019. Un cas isolé trahissant une évidente erreur de Serafe? Pas du tout. «Billag posait déjà problème, enchérit Evi Kassimidis, porte-parole de l’EVAM. Mais désormais, la redevance est perçue indépendamment de la possession d’un appareil de réception.» Elle ajoute: «Sur le site de l’entreprise, il est dit qu’aucune exonération n’est prévue pour les bénéficiaires des prestations d’assistance car celles-ci incluraient la redevance de perception radio-TV. Cependant, cela ne correspond pas à la réalité vécue par les bénéficiaires de l’EVAM, dont le budget est inférieur aux normes de l’aide sociale (CSIAS). Il n’inclut pas la redevance. Sur les 3 francs d’argent de poche que les migrants reçoivent par jour, 1 franc doit donc aller au paiement de la taxe.»

L’établissement d’accueil vaudois a envoyé un e-mail à Serafe le 16 janvier dernier, exposant le problème des demandeurs d’asile. «Quelques jours plus tard, nous avons appelé l’entreprise, et après 45 minutes d’attente une collaboratrice a précisé que toute personne vivant en Suisse, avec ou sans revenu, est censée payer la redevance. Des exceptions sont toutefois faites pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, les personnes sourdaveugles, les personnes déclarant un ménage sans possibilité de réception et les diplomates.»

Serafe dit à l’EVAM avoir pris note de sa demande d’exonération pour les demandeurs d’asile. «Cette problématique sera remontée auprès des organes de Serafe, voire éventuellement auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) pour décision, détaille Evi Kassimidis. Nous recevrons une réponse écrite à notre courriel, mais aucun délai ne nous a été donné.»

«Situation intolérable»

Pour François Burland, artiste plasticien et fondateur de l’Association NELA qui soutient les jeunes migrants, la situation est intolérable: «Comment peut-on demander autant à des gens qui ont si peu? Tsega est aujourd’hui entourée par quatre adultes qui ont pu l’accompagner dans ses démarches. Tous n’ont pas cette chance! Un des gamins que je connais a pris peur en recevant le même courrier et l’a jeté à la poubelle. On les laisse se débrouiller seuls dans ce qui est un véritable enfer! C’est incompréhensible.» Erich Heynen, chef de la communication de Serafe, reconnaît que «ce n’est pas la première fois qu’on lui fait des remarques sur cette problématique». Il assure que l’entreprise, déjà sous le feu des critiques pour des problèmes d’adressage, ne fait qu’appliquer le cahier des charges dicté par l’OFCOM. Du côté de l’office fédéral, justement, on campe sur ses positions: «Une exonération des personnes au bénéfice de prestations de l’aide sociale n’est pas prévue du fait que la redevance est comprise dans les besoins fondamentaux de subsistance, nous écrit par courriel Silvia Canova, porte-parole. Les dépenses liées à la redevance sont donc prises en considération dans le calcul du minimum vital, comme c’était déjà le cas avec l’ancien système de la redevance.»

Pas de solutions immédiates, donc, pour les demandeurs d’asile qui devront, selon toute vraisemblance, payer la redevance. Mais l’EVAM ne baisse pas les bras. «Nous avons rédigé pour nos bénéficiaires deux lettres types: une pour demander l’exonération et l’autre pour demander un paiement échelonné.» À voir si ces démarches seront utiles. (24 heures)