Sergei Aschwanden veut un meilleur sport-études

Sergei Aschwanden prône un renforcement de la filière sport-art-études. Mardi au Grand Conseil, le député PLR et ancien judoka a déposé une motion intitulée «Étudier ou courir, faut-il choisir?!» ciblant les lacunes du dispositif vaudois en la matière. Le texte fait suite à un article de «24 heures» dans lequel une jeune championne de badminton expliquait ses difficultés à concilier études et sport de haut niveau. Inscrite en école de culture générale au Gymnase de Beaulieu, où il n’y a pas assez de demande pour ouvrir une classe spéciale, elle est privée de sport-études. La filière existe au Gymnase Auguste Piccard, mais elle est réservée à ceux qui suivent l’école de maturité.

Sergei Aschwanden constate que Vaud a été précurseur en matière de sport-art-études il y a trente ans, mais que «cette filière n’a pas évolué avec les besoins». À terme, il estime qu’il faudrait «une refonte de l’entier du système», mais demande déjà des adaptations légales au Conseil d’État. Celles-ci doivent permettre de «mettre des moyens supplémentaires afin de soutenir les élèves [du post-obligatoire en école de culture générale et en école de commerce remplissant les critères du sport-art études]» s’ils manquent des cours à cause de leur pratique. En clair, il milite pour «des cours d’appui via une personne spécialement nommée pour répondre à leurs questions».

Quant au fait d’ouvrir des classes spéciales malgré un nombre restreint d’élèves, le député indique que c’est possible mais que ça relève «de la volonté politique» et du choix économique.

Par ailleurs, l’élu souligne que les élèves en sport-art-études n’ont pas la possibilité de redoubler leur année en restant dans cette filière. «C’est anormal, je ne vois pas pourquoi on pénalise ces jeunes qui, justement, font énormément d’efforts.» Il propose donc de revenir sur ce principe. Sa motion a été renvoyée en commission.