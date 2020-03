Solidarité face au manque de neige

Des pistes équipées de l’enneigement mécanique qui ont cartonné aux domaines de plus faible altitude privés de neige, les stations ont connu des fortunes diverses cet hiver. Pour la première fois depuis la création du Magic Pass en 2017, la coopérative Magic Mountains qui le gère fait appel à son fonds de solidarité. Plus de 800 000 francs seront distribués à une dizaine de stations. Jugée «excellente», la 3e saison hivernale du Magic Pass aura été marquée par une augmentation des ventes de 30% par rapport à l’an dernier, avec 135 400 abonnements écoulés. Le chiffre d’affaires généré au 1er mars atteint un cumul de plus de 100 millions de francs, dont 47 millions issus du forfait.

Mais «la saison actuelle fait ressortir des résultats nuancés entre les différentes régions du territoire Magic Pass, explique Pierre Besson, président de Magic Mountains. Les stations du Chablais et de la vallée du Rhône ont connu des records alors que celles du nord ont eu des conditions très difficiles.» L’aide actionnée permettra à des stations de la Riviera, du canton de Fribourg et de l’arc jurassien de «poursuivre l’activité des remontées mécaniques et d’assurer un accès à la montagne dans ces régions».

Le Magic Pass quatrième du nom est en vente depuis mardi à 399 francs. La coopérative devra composer avec la défection de Crans-Montana, plus vaste domaine skiable de l’offre et membre fondateur, qui devrait induire une baisse des ventes de 15 000 forfaits. De nouvelles destinations rejoignent toutefois l’aventure: La Robella Val-de-Travers (NE) et Saas-Fee (VS) en été et hiver et Saas-Almagell (VS) l’été.