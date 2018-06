Sollicitée comme jamais, l’aide aux étudiants est à sec

Budget mensuel à la raclette

Selon la Fédération des associations d’étudiants, certains bénéficiaires d’aide vivent dans une précarité difficilement imaginable, sans logement fixe et enchaînant les petits boulots au noir en plus des cours. Nous n’en avons pas rencontré. Mais le témoignage d’Anouschka, une étudiante suisse de 22 ans en deuxième année de sciences sociales, montre la réalité d’un budget tendu avec lequel vit une bonne partie des étudiants. Entre 1000 et 1500 francs. C’est le budget mensuel fluctuant d’Anouschka.



Une somme qu’elle atteint grâce à la pension alimentaire que lui verse son père depuis le divorce des parents. «Ça paie le loyer en collocation et la nourriture», estime-t-elle. C’est la seule aide familiale sur laquelle elle peut compter. Malgré cela, elle n’a pas obtenu de bourse d’études. Des subsides pour l’assurance-maladie et l’aide du service social de l’UNIL adoucissent toutefois les factures. Pour combler le trou, elle donne des cours d’appui. Un emploi estimé à 20% de son temps. Et pendant les vacances? «Pour le moment j’essaie de garder l’été pour me détendre, c’est aussi important.» Cette marge de confort, l’étudiante pourrait l’utiliser au cas où des dépenses imprévues devaient se présenter.