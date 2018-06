Son joint de cannabis légal lui aura coûté 1470 francs

Plus de 1400 francs de frais de justice pour un joint de cannabis légal fumé ostensiblement devant un agent de police. Et plus encore si son avocat, Me Jean Lob, n’avait renoncé à des honoraires se montant à plusieurs centaines de francs. Un fumeur de marijuana paie cher une stupide provocation en avril 2017 à Préverenges.

Le provocateur a admis être passé exprès devant le policier en tirant sur son joint. Ce qui devait arriver arriva. Par l’odeur alerté, l’agent l’interpella. Le fumeur expliqua qu’il s’agissait de marijuana légale vendue en station-service. Que pour s’en convaincre, l’État n’avait qu’à payer une analyse qui s’avérerait négative. Or l’individu avait été amendé au même endroit la semaine précédente pour avoir fumé du cannabis illégal. Le policier saisit pour le faire analyser le sachet de 2,5 g d’herbe que l’homme avait sur lui et le dénonça.

Cinq mois plus tard tombe le résultat de l’analyse, effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Le joint était bel et bien confectionné avec de la marijuana légale, soit ne titrant pas plus de 1% de THC. Le procureur classe l’affaire. Mais il met les frais de procédure ainsi que ceux de l’analyse toxicologique, de 660,90 fr., à la charge du jeune homme et ordonne la confiscation et la destruction du sachet d’herbe.

Considérant qu’aucune infraction n’a été retenue contre lui, l’intéressé refuse qu’on lui facture des frais. Il porte sa cause devant le Tribunal cantonal. À tort. Il se voit facturer 810 fr. de frais supplémentaires pour ce recours perdu.

«Force est de constater que le recourant, par son comportement défiant et contraire aux règles de la bonne foi, a provoqué l’ouverture de la procédure en cause», explique le juge, lequel se fonde à la fois sur le Code de procédure pénale et la jurisprudence. Quant à la confiscation du sachet, le magistrat la justifie par le risque que l’individu soit tenté de recommencer sa provocation, «mobilisant ainsi inutilement un agent de la force de l’ordre». (24 heures)