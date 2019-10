Sophie Michaud Gigon: «Mes amis me ramènent sur terre»

Pas question de sacrifier le jogging du dimanche sur l’autel des élections. Sophie Michaud Gigon en avait sans doute plus besoin que jamais. «Ça fait passer une partie de la matinée, et je veux me sentir en forme. La journée va être longue.» La candidate Verte ne s’en cache pas: elle a du mal à rester en place en attendant que les choses arrivent. Une fois avalé la piste Vita du Chalet-à-Gobet, elle s’accorde malgré tout un moment de respiration en famille dans son appartement lausannois. Ses deux enfants, 10 et 6 ans, en profitent, non sans pouffer de voir la presse s’inviter dans la salle à manger. «Nous revenons d’une semaine de vacances en Valais, souffle son mari, Frédéric. C’était important de se libérer l’esprit. Enfin, elle surtout, nous, ça va!»

En route pour prendre le brunch en famille et entre amis, les premières nouvelles se mettent à tomber. Il est passé midi et le ticket rose-vert est en tête pour le Conseil des États. Très contenue jusque-là, l’excitation commence à poindre. «C’est super pour Adèle Thorens et Ada Marra. Il nous faut des femmes, enfin!» Dans le bus, Sophie Michaud Gigon revient sur une campagne où, particularité de taille, elle a porté la casquette de secrétaire générale de la FRC autant que celle de candidate des Verts. «Il y a eu une très bonne entente entre les candidats de la liste. Ça ne se passe pas toujours comme ça!» Dans cette aventure, elle souligne aussi le soutien de ses proches, qui ne cessent de lui envoyer des messages. «Une de mes amies s’est fait faire un tee-shirt à mon effigie, juste pour rire. Ça ramène sur terre!»

Après le déjeuner, alors qu’elle rejoint le stamm de son parti, près de la gare, les Verts vaudois semblent déjà destinés à rafler quatre sièges au Conseil national. Mais surtout, les premières données la placent en troisième position derrière les locomotives Thorens et Brélaz, elle qui n’est que sixième sur sa liste. Entourée de ses collègues de parti, elle reste sur la réserve. «Pour le National, il est beaucoup trop tôt pour commenter!»

Elle n’a d’ailleurs pas le temps de s’éterniser, ni sur le sujet ni au stamm des Verts, car une interview télévisée l’appelle. Concentrée, elle s’y rend seule à grandes enjambées et ne jette qu’un regard distrait sur son téléphone. «Je renonce! J’ai déjà 25'000 messages WhatsApp!» Quand les caméras ont fini de tourner, Sophie Michaud Gigon apprend qu’elle sera conviée à une deuxième interview et que la télévision alémanique la veut aussi. Le dépouillement n’en est qu’à mi-chemin, mais au stamm des Verts, une connaissance lui lance déjà: «Tu es condamnée à fréquenter les bistrots de Berne!» Avant d’être fixée, la candidate se prépare à affronter une longue soirée.