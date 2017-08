Sous pression, Anne-Catherine Lyon donne sa démission

Des liens complexes

Les liens entre l’Etat et cette future Fondation du Musée cantonal des beaux-arts (MCBA), que devait présider Anne-Catherine Lyon, sont complexes. Et parfois contradictoires.



Pour l’instant, le musée est une institution du Canton et dépend du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) que dirigeait Mme Lyon jusqu’au 30 juin. En 2018, il sera transformé en fondation de droit public. Comme le seront, à terme, le Musée de l’Elysée et le Mudac, afin d’harmoniser les statuts des trois institutions de Plateforme10.



Le 7 juin dernier, le Conseil d’Etat a nommé la présidente et les membres du conseil de fondation du MCBA. Mais seule Nicole Minder, cheffe du Service des affaires culturelles, représente l’Etat dans cette fondation qui sera autonome. «Durant la phase de mise en œuvre de Plateforme10 dans laquelle s’inscrit le déploiement du nouveau MCBA, la conduite générale du dossier est confiée au chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE). C’est à lui que la représentante de l’Etat à la fondation rapporte», explique le chancelier.



Ce lien avec le DFIRE n’est pas évident à la lecture du règlement d’application de la loi pour la création d’une fondation de droit public pour le MCBA, que le gouvernement a adopté à cette même séance du 7 juin. On peut y lire: «Le Conseil d’Etat exerce sa fonction de surveillance de la Fondation par l’intermédiaire du département en charge de la Culture». Autrement dit par le DFJC. Plus loin: «Le conseil de fondation remet à l’attention du Département (ndlr: le DFJC) un rapport d’activité annuel.» Et pour finir: «Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.»