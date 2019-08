Spectaculaire attaque de fourgons à La Sarraz

Un nouveau braquage d'un transport de fonds a eu lieu, cette nuit, dans le canton de Vaud. Les malfrats s'en sont cette-fois ci pris à deux véhicules d'une société privée, sur une sortie de l'autoroute A1, au niveau de La Sarraz. Deux fourgons ont été pris pour cible, et seul l'un d'eux a réussi à s'enfuir. Les convoyeurs ont été molestés et menacés par des armes de type kalachnikov.

Les faits ont eu lieu aux alentours de 3h, a indiqué la police cantonale vaudoise.

Attaque d’un fourgon de transport de fonds cette nuit à une sortie d’autoroute de l’A1 vers 03:00, dans le Nord vaudois. Enquête en cours. Communication suivra pic.twitter.com/80yCNndeAc — Police vaudoise (@Policevaudoise) August 23, 2019

Une courte vidéo amateur diffusée par nos confrères de «20 minutes» montre d'impressionnantes flammes s'échappant des véhicules en cause. Deux voitures ont visiblement été utilisées face au fourgon. Un important dispositif a été mis en place «sur une bonne partie du territoire», précise la police qui prépare un communiqué. Des agents, armes au poing, ont été aperçus en divers endroits du canton, dont la douane de Vallorbe.

La police lance a lancé un appel à témoin en fin de matinée. Le nombre de braqueurs et de véhicules utilisés - dont des Renault et Peugeot, incendiées entre Daillens et Penthaz- sont inconnus. Sur place, il n'ont laissé que deux Audi calcinées.

Le contenu du fourgon de tête, qui n'a pas réussi à s'enfuir, a été vidé. Les convoyeurs ont reçu des soins médicaux.

La Sûreté est en charge de l'enquête. Les témoins sont priés de s'annoncer au +41 21 333 53 33.

Ce n'est de loin pas la première fois que des braqueurs déterminés s'en prennent à des fourgons en pleine nuit. Le 20 juin dernier, un fourgon était attaqué à l'aide d'une voiture-bélier augmentée d'une barre d'acier au Mont-sur-Lausanne, avec des dizaines de millions de francs comme butin. Les restes carbonisés des véhicules avaient marqués les esprits. En février 2018, une rocambolesque attaque d'un fourgon avait eu lieu à Chavornay, à deux pas de l'autoroute déjà, conduisant à une série d'arrestations en Suisse et en France après des mois d'enquête.

En raison des limitations de bruit, la législation sur la circulation routière interdit toujours les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les routes, durant la nuit, laissant les convoyeurs au volant de fourgon au blindage insuffisant selon la profession.

La semaine dernière, le Conseil fédéral avait refusé de leur accorder une dérogation.