Succès fou pour les 50 ans du Blonay-Chamby

Dans les fumerolles et le bruit des machines, sept locomotives à vapeur ont tiré un train bondé samedi matin entre Blonay et Chamby (VD). Du jamais vu depuis l'ouverture du musée du chemin de fer il y a cinquante ans.

«Le convoi était plein, il y avait 350 personnes à bord. On est contents, c'est un grand succès», a déclaré samedi à l'ats Alain Candellero, président du comité d'organisation. Tirant sept voitures, le train a parcouru les 3 kilomètres en une bonne quarantaine de minutes. Car il a dû franchir un viaduc en pierre, où, poids oblige, les locomotives devaient passer une à une.

Anniversaire

Ce convoi exceptionnel - qui circulera à nouveau le 19 mai - était organisé à l'occasion des 50 ans du chemin de fer-musée Blonay-Chamby. Cette institution, que des bénévoles font vivre, abrite quelque 80 véhicules ferroviaires construits entre 1870 et 1940. Il est l'un des plus complets et représentatifs d'Europe.

Pour marquer cet anniversaire, le musée a lancé un Mega Steam Festival qui s'étend durant les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte. Durant ces jours de fête, dix locomotives à vapeur crachent leur fumée et manoeuvrent sur la ligne: cinq de la collection du musée, et cinq amenées tout exprès.

Amenées par camion Parmi les locomotives «invitées», quatre proviennent de Suisse (Jura, Interlaken, Furka et Tessin). La cinquième arrive du nord de Paris. Toutes ont été transportées par camion. «Nous n'avions pas d'autre solution, car elles ne peuvent circuler que sur des voies métriques», a expliqué M. Candellero. Les tronçons grandes lignes, comme ceux des CFF, ont un plus grand écartement de rails, soit 1,435 mètre. La machine française est une locomotive-tramway à vapeur, un modèle fait pour la ville. «Esthétiquement, elle est très différente. Et elle est rare. Il en reste cinq autres en état de fonctionner», a ajouté le spécialiste. Elle a circulé en double traction avec la locomotive-tramway de la collection du Blonay-Chamby, la FP 4 Rimini, construite en 1900. Les dix locomotives rouleront encore dimanche et le week-end de la Pentecôte sur les 3 kilomètres du tronçon entre Blonay et Chamby. «Il y en a partout. Où que l'on regarde, on voit une cheminée fumer», s'enthousiasme M. Candellero. «C'est comme une partition musicale. Tout est orchestré. Il y a des mouvements en permanence». (ats/nxp)