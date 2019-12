Succession de Quattro: Quatre candidats,peut-être même cinq

L’heure a sonné et le sort a tranché. Lundi, au douzième coup de midi, le bureau électoral cantonal a enregistré cinq candidatures pour l’élection complémentaire au Conseil d’État, dont le premier tour se tiendra le 9 février. Puis, à midi trente, le sort a fixé l’ordre des listes.

Juliette Vernier, Grève du climat - Vaud

Les climatogrévistes décrochent la première place. La liste «Grève du climat - Vaud», celle de Juliette Vernier, 19 ans, obtient le numéro1. Cette dernière a été désignée par tirage au sort parmi sept candidats issus de ce mouvement, le 11 décembre. Un procédé encore inédit.

Jean-Marc Vandel, Parti pirate vaudois

Suit le Pirate Jean-Marc Vandel, 51 ans. Le petit parti ajoute une mention à son nom officiel en baptisant sa liste «Parti pirate vaudois – Centre progressiste», qui portera le numéro 2.

Denis Erni en attente de régularisation

Le porteur du troisième dossard, Denis Erni, se présente sous l’étiquette «Ethique et respect de la Constitution». Pour l’instant, il semble avoir oublié de respecter la loi électorale vaudoise. «Ce candidat ne remplit pas les conditions légales. Il n’a pas les signatures requises et n’est pas domicilié dans le canton de Vaud», explique Corinne Martin, cheffe du Service des communes et du logement.

Denis Erni n’a présenté aucune signature et serait domicilié à Estavayer-le-Lac. Dans le canton de Fribourg, donc. Il a jusqu’à ce mardi midi pour se mettre en règle.

Christelle Luisier, PLR

La liste 4 sera celle du PLR, avec Christelle Luisier, 45ans, favorite pour remplacer sa collègue de parti Jacqueline de Quattro. Enfin, Toto Morand, 56 ans, de son vrai prénom Guillaume, se voit attribuer le numéro5 pour sa liste «Parti de rien».

#VD2020

Pour les usagers des réseaux sociaux, le Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud souligne que «le hashtag convenu pour cette élection sera #VD2020».