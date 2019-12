Succession de Quattro: une liste crée la surprise

À l’issue du dépôt des listes lundi, cinq listes ont été soumises pour l’élection complémentaire au Conseil d’État vaudois du 9 février. L’une d’entre elles ne remplissant pas toutes les conditions nécessaires, un délai lui a été octroyé jusqu’à mardi midi.

Alors que quatre candidats ont rendu public leur volonté de succéder à la PLR Jacqueline de Quattro, un cinquième est sorti du bois lundi à l’issue du dépôt des listes: Denis Erni, de la liste «Éhique et respect de la Constitution».

Or, ce candidat «manifestement, ne remplit pas les conditions nécessaires pour se présenter», a expliqué lundi Corinne Martin, cheffe du Service des communes et du logement, lors du tirage au sort des listes. À savoir, avoir 50 parrains et être domicilié dans le canton de Vaud.

Cette personne qui habite le canton de Fribourg dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour se mettre en conformité. Il s’agit d’une première dans le canton, a expliqué Corinne Martin. Les listes seront donc définitives mardi à midi. (ats/nxp)