Suivez les élections complémentaires vaudoises

Ogens Les élections sont reportées au premier juillet pour cause d'erreur d'impression. Le Président du Conseil Général Laurent Meystre a précisé qu'il s'agissait d'un défaut de mise en page: «Ce n'est pas grave , mais nous avons préféré reporter l'élection car il aurait été dommage qu'il y ait ensuite un recours pour la forme.»

Bougy-Villars Le médecin Jean Thierry Barbey est élu pour remplacer Antoine Mottet. Il a récolté 78 voix. Il devance largement Claude-Olivier Rosset (48 voix) qui s'était annoncé candidat après le dépôt des listes.

Longirod Sans surprise, le seul candidat a été facilement élu. Denis Pidoux, garde-forestier de profession, a obtenu 116 voix sur les 134 bulletins valables. Il remplacera le démissionnaire Léo Sax.

Gilly Le village du Coeur de la Côte n'a pas trouvé le successeur à Nicole Bärtchi. Aucun candidat n'avait déposé de liste. René Turin termine en tête du scrutin avec 22 voix, alors que la majorité était à 66. Un deuxième sera organisé en espérant qu'un candidat se dévoile d'ici là.

Echandens La Commune a un nouveau syndic. Jérôme De Benedictis emporte la place avec 368 voix, contre 218 pour Jean-Marc Landolt et 108 pour Eric Maillefer. Le siège d’Irène Caron, remis en jeu en décembre dernier. Elle a passé 13 ans au Conseil et 12 à l’Exécutif. Le nouveau syndic doit notamment son élection, indiquent les autorités, à son statut de figure locale. Issu du village, il a en effet 29 ans et sort des rangs de la Jeunesse.

Epalinges Un deuxième tour aura lieu le premier juillet pour élire le successeur de Jean-Marc Baatard. Roland Perrin, ingénieur forestier de 65 ans et membre du Parti libéral-radical, est pour le moment le candidat favori pour remplacer l'actuel municipal Hors Parti. 916 voix à son nom ont été glissées dans l'urne lors de ce premier tour dont le taux de participation était de 31,7 %.

Vuitebœuf Christian Viret, municipal démissionnaire, est remplacé par la seule candidate déclarée, Florence Moltone (1975). Elle empoche 117 des 143 bulletins. Cette assistante en pharmacie part pour reprendre le dicastère vacant (Écoles et travaux) en sachant qu’un léger remaniement n’est pas à exclure.

Concise Suite à une série de démissions au sein du Conseil communal, souvent suite à des déménagements, il a fallu battre le rappel des citoyens pour regarnir les rangs (35), les viennent-ensuite ayant de même été déjà appelé. Quatre places restaient à repourvoir. La principale liste, sur les cinq déposées, place trois de ses candidats: Aurore Chabloz (vigneronne), Sonia Bühler-Zeltner (épicière), ainsi que Jean-Gabriel Torres (installateur sanitaire). Il faudra par contre un 2e tour pour connaître le 4e élu. La participation se monte à 261 bulletins reçus, sur les quelque 600 électeurs inscrits sur les listes.

Ependes Philippe Walter avait démissioné fin février pour raison de santé. De même que Vincent Wasser, pour raisons professionnelles. Ces deux municipaux sont remplacés par Olivier Millioud (1983), un enfant du village et ingénieur HES élu avec 90 voix, ainsi que par Yacin Oughlis, 78 voix, récemment arrivé dans la commune, spécialiste en chirurgie orthopédique. Tous deux ont été élus au 1er tour.

Le Lieu Élection tacite à l’Exécutif de la commune combière. Arrivé récemment à la Vallée, Julien Gross, seul candidat déclaré, a été élu en lieu et place de l’enseignante et municipale Sylvia Piccinin Loutan. Marathonienne passionnée, elle a occupé le dicastère des bâtiments pendant sept ans.

Essertines-sur-Yverdon Quatre candidats ont obtenu des voix au premier tour des élections complémentaires , sans toutefois obtenir la majorité absolue fixée à 121 bulletins. Un deuxième tour sera organisé le premier juillet.

Daillens Président des Verts vaudois, Alberto Mocchi a été élu à la municipalité avec 229 voix sur 364. Il se présentait pour la deuxième fois et l'a emporté sur deux candidates. Il succédera au municipal démissionnaire Roger Reymond. (24 heures)