Sur la piste des anciens mendiants Roms

La scène a quelque chose de surréaliste: lundi, sur le coup des midis à Lausanne, une marginale aborde un groupe de Roms. Elle leur demande de l’argent. Surpris, les hommes du groupe la remballent et lui expliquent que mendier est interdit dans la capitale vaudoise. Ils en savent quelque chose. Depuis le 1er novembre dernier, tendre la main dans le canton de Vaud est passible d’une amende. A l’occasion de la Journée internationale des Roms, les associations locales qui leur viennent en aide ont dressé le bilan de ces cinq mois sans faire la manche.

Avant le 1er novembre 2018, on estime à une soixantaine le nombre de Roms qui mendiaient à Lausanne. «Puis pratiquement tout le monde est parti dans les 48 heures», explique Anne-Catherine Reymond, présidente du mouvement oecuménique chrétien Sant’Egidio, qui soutient les Roms depuis dix ans à Lausanne. Des églises ont payé les billets de train à certains. D’autres se sont débrouillés pour trouver un point de chute en Europe, auprès de lointains cousins. Anne-Catherine Reymond a notamment pisté un groupe d’une trentaine de personnes. Leur première destination: Grenoble. «Elles ont investi un terrain vague en périphérie et commencé à construire des abris de fortune avant l’hiver. Une des familles était celle qui avait le plus d’enfants en bas âge.» En janvier, le camp a été évacué par les autorités. Les familles se sont dispersées. Certaines sont parties à Chambéry, à Avignon puis à Montpellier. D’autres en Allemagne. D’autres encore reviennent ces jours-ci à Lausanne. Ils seraient une trentaine aujourd’hui.

Quatre ont trouvé un emploi fixe

Une quinzaine de Roms sont restés dans la capitale vaudoise malgré l’interdiction de la mendicité. Les pères ont tenté de trouver un travail. Les mères ont gardé les enfants. Des Roms sont partis dans d’autres cantons où la mendicité n’est pas totalement interdite, mais leur point de chute restait Lausanne. Combien ont trouvé un travail et, par la même occasion, un permis de séjour ? «Quatre ont un emploi fixe, surtout dans l’agriculture ou la viticulture. Deux tiennent des food-trucks», détaille Véra Tchérémissinoff, présidente d’Opre Rrom. Deux ou trois vivoteraient de petits boulots ponctuels.

(24 heures)