Taxer l’avion, l’idée qui divise les partis

Retour en grâce de la loi sur le CO2

Torpillée par le National en décembre 2018, la loi sur le CO2 est revenue à l’agenda politique le mois dernier sous de meilleurs auspices. C’est qu’entre-temps, les grandes manifs pour le climat ont fait beaucoup de bruit, ici et ailleurs. Le Conseil des États ne s’y est pas trompé et a montré de l’ambition pour cette loi qui donne suite à l’engagement pris par les signataires de l’Accord de Paris: limiter la hausse de la température mondiale à 2 degrés.



La Suisse doit réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Pour atteindre ce but, la Chambre haute a même pris des mesures plus contraignantes que celles proposées par le Conseil fédéral. Notamment en instaurant une taxe sur les billets d’avion qui alimentera un nouveau fonds pour le climat. Celui-ci financera une batterie de programmes énergétiques. Une hausse du prix de l’essence de 10 puis 12 centimes le litre est planifiée.



La loi sur le CO2 prévoit aussi d’abaisser de 130 à 95 grammes de CO2 par kilomètre la valeur limite moyenne pour l’importation des nouvelles voitures. Le Conseil national fraîchement élu se saisira à son tour de ce projet de loi, selon le traditionnel aller-retour parlementaire.