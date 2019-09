Tout à gauche, alliance rime avec concurrence

«Progressiste», «anticapitaliste», «solidaire», «féministe»… Plein d’épithètes que s’attribuent deux listes électorales pour ces fédérales d’octobre: celle de la coalition Ensemble à Gauche (EàG) et celle du Parti ouvrier populaire (POP), qui a choisi de faire bande à part cette fois. L’ambition de ce dernier est en effet de gagner en visibilité dans plusieurs Cantons pour retrouver de sa splendeur passée. Mais on ne renie pas pour autant ses vieux copains: POP et Ensemble à Gauche ont conclu un sous-apparentement au sein de la large alliance rose-rouge-verte, ce qui signifie en gros qu’ils pourront cumuler leurs scores respectifs pour tenter de décrocher un siège.

Il en va ainsi de l’extrême gauche, historiquement sujette à de multiples divisions. Le popiste Bernard Borel, candidat au Conseil des États, la joue néanmoins collectif: «Le but, c’est qu’ensemble nous parvenions à faire élire à Berne une personne à la gauche du Parti socialiste, pour en être l’aiguillon.» Et le pédiatre chablaisien de relever qu’en 2015, réunie sur un seul bulletin, la gauche radicale vaudoise «avait fait le plus mauvais score de son histoire». Rappelons que celle-ci n’est plus représentée sous la Coupole depuis 2011 et la fin de l’ère Zisyadis.

Un come-back plausible

«La stratégie du POP est intelligente, jauge une huile du PS. Le parti a une plus grande assise électorale qu’Ensemble à Gauche, mais ses candidats portent moins. La liste unique aurait présenté le risque de faire élire un Jean-Michel Dolivo (ndlr: une figure de SolidaritéS, membre d’EàG) sur une base d’électorat popiste.» Les plus matheux ont fait les comptes: avec 5% des voix, le siège leur est quasi acquis, et il est même envisageable dès 3,5% par le subtil jeu des apparentements. Le come-back est un scénario plausible.

Mais dans ce cas, laquelle de ces deux formations tirerait son épingle du jeu? Bien malin qui pourrait le dire. S’agissant de ce «match dans le match», la récente élection complémentaire au Conseil d’État, ce printemps, a placé Ensemble à Gauche devant le POP: Jean-Michel Dolivo obtenant 4,12% des suffrages tandis que la nouvelle égérie popiste Anaïs Timofte plafonnait à 3,26%.

Mais ce scrutin à la majoritaire destiné à compléter un gouvernement cantonal a peu en commun avec une élection parlementaire à la proportionnelle comme celle régissant le Conseil national. La Chambre basse reste leur objectif premier. Si les deux alliés présentent chacun un ticket homme-femme au Conseil des États (Anaïs Timofte et Bernard Borel pour le POP, Franziska Meinherz et Yvan Luccarini pour EàG), ce ne sont là que des candidatures de combat.

Au-delà des personnalités qui composent leur liste, il reste la lecture de leur programme pour différencier ces deux entités. Aucune n’a délaissé l’écologie dans son manifeste, mais, contrairement au POP, Ensemble à Gauche prône clairement la décroissance pour préserver l’environnement et l’humanité, avec notamment un moratoire sur les nouvelles routes, autoroutes et aéroport ainsi que la semaine de travail de vingt heures comme horizon.

«Nous ne sommes pas convaincus que la décroissance soit nécessaire», note quant à lui Bernard Borel. Les popistes veulent s’attaquer aux grands pollueurs que sont les cent plus grosses multinationales de la planète et inscrire la notion d’écocide dans le Code pénal. «Ensemble à Gauche a une vision plus internationaliste de la solidarité, décrit Franziska Meinherz. Sans une politique décroissantiste, nous continuerons de vivre sur le dos du Sud global.» Bien sûr, ce qui rassemble les deux alliés est plus grand que ce qui les divise: gratuité des transports publics, salaire minimum, refus de l’accord-cadre institutionnel avec l’UE au titre de la protection des travailleurs, etc.