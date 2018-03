«Tout arrêter un moment» et lire Ovide

Véritable «happening» international associant performance artistique et amour des lettres classiques, le festival européen de Latin Grec va vivre sa 12e édition ce vendredi. Partout dans le monde, de Canberra à Trondheim, et également dans nos provinces, les passionnés de la littérature antique vont se mobiliser pour une démarche qu’ils qualifient d’homérique: lire simultanément le même texte classique, en latin mais aussi en langue moderne dans le texte, afin de promouvoir le goût de la littérature antique.

Et alors que l’an passé, seul un groupe de passionnés participait à l’exercice en terres vaudoises, dix groupes s’y essaient ce vendredi, partout sur les coups des 10 h précises. On récitera du latin dans les écoles, à l’EMS Mont-Calme de Lausanne, à la Maison d’Ailleurs à Yverdon, à Dorigny et à Avenches évidemment, et à la HEP de Lausanne. Et pas n’importe quel texte: la fin du VIIIe et le début de la IXe Métamorphose d’Ovide, poète latin né en 43 avant notre ère.

«Il y aura le beau passage où Thésée rencontre le fleuve Achéloüs, le fleuve d’où Hercule tire la Corne d’abondance, dévoile l’enseignante Antje-Marianne Kolde, professeure en didactique du latin et du grec à la HEP. C’est l’image du fleuve en crue qui s’apaise, un message universel. Comme celui des vieux Philémon et Baucis, les seuls à accueillir Jupiter et Mercure, et qui sont ensemble changés en arbre. C’est l’histoire de l’amour universel: Ovide est intemporel.»

Pour les non-latinistes, la version française sera à disposition. Quoique ce soit aussi par la sonorité de la langue plus que par le texte que les participants veulent séduire. «L’an dernier, on lisait Homère, poursuit l’enseignante. Il entrait évidemment en résonance avec la question de la migration. Mais c’était aussi un moment magique. On arrête tout, et on se laisse transporter par la déclamation et l’accent de la langue. Cette musique fait beaucoup.»

À noter que l’épicentre de la manifestation reste à Lyon, où pendant quatre jours les organisateurs veulent convaincre que l’héritage culturel latin et grec est unique et au-delà des frontières. L’édition 2019 est agendée au 22 mars.

(24 heures)