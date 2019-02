Toutes les courses du Club alpin migrent sur la Toile

Les deux paires de skis de Georges Sanga posées contre le mur de son bureau attendent sagement que la météo vire au beau pour dévaler hors piste les sommets des Alpes. Il est l’auteur de l’ouvrage «Les classiques des randonnées à skis», édité par le Club alpin suisse (CAS), ouvrage qui trône dans de nombreuses bibliothèques d’amateurs de peaux de phoque. D’ici à 2022, ces itinéraires et bien d’autres seront disponibles en quelques clics sur le portail des courses de l’association nationale dédiée aux sports de montagne. Le Lausannois Georges Sanga, membre de la section des Diablerets depuis 47 ans, est l’un des nombreux acteurs de ce projet de numérisation démarré en mars 2018. À terme, quelque 10 000 courses dans 6 disciplines (randonnées alpines, en raquettes, à skis, alpinisme, via ferrata, escalade) offriront à tous les abonnés de la plate-forme des informations actualisées pour préparer leur sortie du week-end.

«Passer du papier au digital est la suite logique pour nos publications, explique Andreas Mathyer, responsable des éditions du CAS. Les cartes de Swisstopo enrichissent notre portail. Elles sont complétées avec les descriptions des itinéraires.» Une partie de ce travail revient donc à Georges Sanga, l’un des 40 auteurs du CAS. «Je me concentre uniquement sur le ski de randonnée pour les régions des Alpes vaudoises, fribourgeoises et valaisannes jusqu’à la Furka», explique ce passionné de montagne derrière son ordinateur, où il passe plusieurs jours par semaine à retranscrire le contenu de ses guides en version numérique. Cela exige aussi d’aller régulièrement sur le terrain pour documenter visuellement et actualiser certains tracés datés. Et il y a du boulot! Sur les quelque 700 itinéraires qui vont bien l’occuper encore 5 ans, il en a déjà réalisé une bonne centaine. Dès que la météo le permet, il chausse les skis, appareil photo dans le sac, dans le but immortaliser les sommets et de capturer l’ambiance du parcours. «Je m’entoure également d’un réseau d’amis photographes qui me fournissent toutes celles qui me manquent.» Chaque itinéraire numérisé contient une dizaine de clichés en plus des descriptions du trajet.

Avec le réchauffement climatique, plusieurs parcours ont été modifiés, voire supprimés. La numérisation favorise la réactivité: «Lors d’une sortie en direction de Crêta de Vella, au-dessus de Bourg-Saint-Pierre (VS), j’ai vu que des chutes de pierres bloquaient une partie du chemin d’accès. J’ai pris des photos et nous avons tout de suite pu informer, images à l’appui, les utilisateurs de la plate-forme», donne en exemple Georges Sanga.

900 itinéraires gratuits

Le portail des courses propose aujourd’hui 2000 itinéraires dont 900 sont gratuits, disponibles en allemand et une grande partie d’entre eux en français. D’ici à quelques mois les courses gratuites seront toutes traduites dans les langues nationales et en anglais, puis progressivement implémentées sur SwissMobile. «En cliquant sur les sommets dans cette application, l’utilisateur sera redirigé vers notre plate-forme», note Andreas Mathyer. Cette dernière propose un système de filtre pour choisir son parcours selon divers critères. L’offre payante est proposée par abonnement mensuel (4 fr. 50) ou annuel (42 fr.). «Notre système de géolocalisation sur la carte de Swisstopo est encore en cours d’amélioration. Par contre la plate-forme ne fonctionne pas hors connexion. On peut toutefois imprimer le parcours.» Et d’insister sur le fait que ce portail numérique sert avant tout d’outil pour préparer en amont sa sortie. «Une fois en montagne, on ne peut pas compter que sur son téléphone portable, ajoute Georges Sanga. Une carte papier reste indispensable.»

Portail des courses sur www.sac-cas.ch (24 heures)