Toutes les nuances de vert connaissent le succès

Verts, Jeunes Verts, Vert’libéraux, Jeunes Vert’libéraux… Toute la gamme du vert politique progresse fortement dans le canton. Vaud ne diffère pas des résultats nationaux. Le PLR et le PS, traditionnels mastodontes de la vie politique vaudoise, limitent la casse, tout comme l’UDC. Le PDC de Claude Béglé coule. La participation est en baisse par rapport à l’élection précédente. Elle atteint 41,4%, en recul de 1,5 point.

Verts en fête

C’est un dimanche de fête au Café du Simplon, qui accueille le stamm des Verts vaudois désormais troisième parti vaudois à la place de l’UDC. Le bistrot, collé à la Gare, s’est d’ailleurs vite avéré trop petit. Ils s’attendaient à faire de bons résultats, mais pas de cette ampleur. Leur score (liste mère, liste jeune) au Conseil national fait un saut spectaculaire (19,7%) par rapport à 2015 (11,3%). Le nombre de sièges double: quatre d’entre eux vont siéger au National. Ils étaient quasi assurés de cette victoire vers 14 heures. Ils n’ont pas eu à vivre le suspense des autres partis, jusqu’aux tardifs résultats de Lausanne à 21 h 45.

Derrière les deux sortants, Adèle Thorens et l’inamovible Daniel Brélaz, se placent Sophie Michaud Gigon, secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs (FRC), et Léonore Porchet, communicante. On découvre le symbole de l’envol des Verts, avec la climatologue Valentine Python, de La Tour-de-Peilz. Inconnue sur la scène politique cantonale jusqu’à hier, elle dépasse des candidats aguerris. Au resto Le Milan, les très souriants Vert’libéraux sirotent des chopes de bière blanche. Ensemble, liste mère et liste jeune font plus que doubler leur score. Un bond de 3,9% à 8,3% depuis 2015. Leur président, François Pointet, rejoint sous la Coupole Isabelle Chevalley, qui ne sera plus la seule vaudoise du parti.

Les Vert’libéraux ont siphonné une part de l’électorat du centre, au détriment du Parti démocrate-chrétien. C’est du moins ce qu’avance Axel Marion candidat malheureux, pour expliquer la perte de l’unique siège, celui de Claude Béglé: «La poussée verte déplace une partie de notre électorat chez les Vert’libéraux», soupire-t-il.

L’UDC réduite à trois

L’UDC fait aussi partie des perdants. Jean-Pierre Grin, Jacques Nicolet et Michaël Buffat sauvent leur siège. Le parti (liste mère, liste jeune) dégringole de 22,6% à 17,4% et perd un siège, celui qu’occupait la désormais retraitée Alice Glauser. Jean-Pierre Grin se dit «étonné par la poussée des Verts» et assure qu’il faudra «trouver des solutions pour bloquer le réchauffement climatique».

Le PLR, lui, sauve ses cinq sièges tout en régressant aussi, de 26,8% en 2015 à 23,4% aujour­d’hui. Pas grand-chose à fêter donc. La future ex-conseillère d’État Jacqueline de Quattro décroche un siège. Mais elle n’arrive qu’en quatrième position, derrière Olivier Français, Isabelle Moret et Olivier Feller. Frédéric Borloz est aussi réélu. «Il est difficile de faire face à un mouvement qui presque chaque semaine descend dans la rue», souligne ce dernier en évoquant les manifs du climat. Laurent Wehr­li, lui, perd son siège. Mais il compte sur une réélection d’Olivier Français au Conseil des États pour rester au Conseil national.

Merci à Maillard

Toujours dans le quartier sous-gare, au restaurant de Fontenay, stamm des socialistes, les couleurs de Coca-Cola se marient avec celles des nombreuses bannières du PS. Le parti peut remercier sa nouvelle locomotive Pierre-Yves Maillard, patron de l’USS. Il retrouve le Conseil national quitté en 2004.

Retiré du gouvernement vaudois en mai dernier, il est le Vaudois le mieux élu. «La vraie poussée verte est une bonne nouvelle pour la gauche dans son ensemble, à condition que le PS ne baisse pas», observe la locomotive dans l’après-midi. En nombre de sièges, les résultats lui donnent raison. Mais pas en suffrages, le parti passe de 22,2% à 20,4%. Pierre-Yves Maillard se classe à une dizaine de milliers de voix devant Ada Marra. Suivent Roger Nordmann, Samuel Bendahan et Brigitte Crottaz. La présidente Jessica Jaccoud est la première des viennent ensuite. Elle entre sous la Coupole si Ada Marra est élue au Conseil des États. Jessica Jaccoud dépasse Nicolas Rochat Fernandez, qui venait juste d’entrer au National.

La gauche de la gauche, elle, ne profite pas d’une progression de la «grande» famille de la gauche. Elle ne retrouve pas son siège perdu en 2011. Le POP, avec 1,89%, fait moins qu’Ensemble à Gauche (SolidaritéS et alliés), qui le dépasse avec 2,22%. Les deux formations avaient conclu un sous-apparentement, mais cette stratégie a échoué.

Analyse

Les Verts prennent une autre dimension

En 2011, les Verts avaient «bénéficié» électoralement de l’accident nucléaire du Fukushima. L’effet n’a duré que le temps du passage du nuage radioactif. En 2015, la formation écologiste a pris une pliée. L’affaire se présente de manière bien différente cette année. Pas de catastrophe, même si l’ambiance tend parfois au catastrophisme. Cette fois, le moteur des Verts est alimenté par une prise de conscience grandissante dans la population de la question climatique. C’est anecdotique, mais le score canon d’une quasi inconnue, la climatologue Valentine Python, est révélateur d’un électorat qui cherche des compétences scientifiques pour répondre à ses préoccupations sur l’avenir de la planète.

Le résultat de la liste des jeunes est l’autre fait marquant de cette «vague» écolo au niveau vaudois. Sur le papier, cette liste était la plus en adéquation avec les jeunes qui ont manifesté pour le climat. Et cela s’est concrétisé dans les urnes. Les Jeunes Verts dépassent la barre des 3%. Du jamais-vu pour une liste jeune dans le canton. Ils ne décrochent pas un siège, mais donnent un sacré coup de main à leurs aînés. «On ne s’attendait pas à une pareille progression dans les campagnes», s’étonne Oleg Gafner. Le coprésident des Jeunes Verts vaudois met le doigt sur un phénomène qui concerne également la liste mère. Dimanche, tôt dans l’après-midi, alors que les résultats des petites communes tombaient, les Verts étaient déjà bien placés. Le vote écologiste se répartit sur l’entier du canton. Ce qui n’était pas le cas auparavant.

Si les Verts consolident durablement leur assise électorale dans le canton, les équilibres au sein de la gauche vont être modifiés. Jusqu’à maintenant, l’alliance entre les écologistes et les socialistes a toujours été harmonieuse. Mais on savait qui étaient les gros et qui étaient les petits. Chacun était à sa place. Il faudra surveiller la réaction du PS, dès lors que son partenaire junior est sur ses talons. À ce titre, le deuxième tour de l’élection au Conseil des États pourrait donner quelques indications. L’électorat socialiste votera-t-il le ticket Thorens-Marra ou sera-t-il tenté de biffer la Verte pour protéger sa candidate?

Renaud Bournoud