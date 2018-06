Travaux à la jonction d'Yverdon-Sud de l'A1

Des travaux d'entretien auront lieu dès lundi et jusqu'au 18 juillet sur l'A1 à la jonction Yverdon-Sud. Ils seront menés de 20 heures à 04 heures du matin et impliqueront une fermeture en alternance des bretelles d'entrée et de sortie. Une déviation par le réseau secondaire est prévue.

Les ouvriers remplaceront des joints du pont sur le Buron et de la couche de roulement des bretelles d'entrée et de sortie, indique l'Office fédéral des routes. Les travaux étant dépendants de la météo, l'agenda peut être sujet à des modifications. (ats/nxp)