Treize policiers font bloc face à trois jeunes voyous

Treize agents en uniforme de Pol­Ouest sur le banc des plaignants face à trois accusés qui affichent un large sourire quand ils ne répriment pas un fou rire. Le tableau est assez inhabituel. C’était assez mal parti lundi matin pour ce trio de malabars de l’Ouest lausannois âgés de moins de 25 ans. Ils comparaissaient pour une ribambelle d’infractions, et surtout une douzaine de cas de «violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires».

Tout cela s’est déroulé à Renens entre juin 2013 et mai 2015. Venus libres au tribunal après de longs mois en préventive, les jeunes plaident l’ébriété d’alors, quand bien même ils gardent un souvenir assez clair pour contester ou nuancer la version des policiers. Un quatrième lascar, toujours derrière les barreaux et jugé sous bonne garde, était quant à lui plutôt branché sur le cambriolage. Ce n’est pas pour lui que les agents de PolOuest se sont déplacés en bloc.

À la description de ces accrochages, on ne peut s’empêcher de penser que, sous d’autres cieux, les mêmes comportements face à des policiers auraient pu avoir des conséquences autrement plus fâcheuses pour ces jeunes, sinon dramatiques.

«À l’époque, on était interpellé pour la moindre petite chose qu’on faisait», se plaint l’un des accusés. Un soir d’été 2013, à la gare de Renens, cette «petite chose» consiste à pousser des cris à chaque passage de la patrouille. Puis les cris deviennent des «noms d’oiseaux», selon l’expression pudique de l’un des agents, qui soupire: «Nous vivions cela au quotidien.» Suivent des menaces. Les policiers décident d’intervenir. Le ton monte, les agents utilisent un spray au poivre pour repousser l’un des jeunes qui vient à eux. «Ils voulaient nous jeter des chaises et des poubelles, explique le policier. Nous nous sommes retranchés dans le Coop Pronto et fait fermer les portes. Nous avons demandé des renforts, car à l’époque leurs renforts à eux arrivaient plus vite que les nôtres.»

Huit jours plus tard, encore à la gare de Renens, un membre du trio se fait interpeller alors qu’il lance des pierres et des bouteilles contre une rame de train. «J’ai été mis à terre, attaché aux mains et aux pieds», proteste le prévenu qui ne nie pas avoir insulté et menacé l’agente. «Quand ses copains ont vu qu’il était menotté ils en ont appelé d’autres et nous nous sommes fait caillasser en sortant de la gare», se rappelle la policière. Quelques mois plus tard, le même individu, appréhendé alors qu’il est garé sur un trottoir à Écublens, s’enfuit en courant avec le sachet de marijuana qu’il détenait, après avoir proféré un torrent d’insultes.

Par ailleurs, en décembre 2014, une patrouille de police intervient pour une bagarre devant le Red Bar à Renens. Nouvelle avalanche d’insultes d’un des jeunes qui refuse de montrer ses papiers. Le policier lui fait une clé de bras, lui passe des menottes. «Est-il usuel de procéder comme ça lors d’un contrôle d’identité?» demande son défenseur. «Face au refus d’obtempérer, nous avons les moyens et le devoir d’intervenir comme nous l’avons fait», répond la police. Et quelques mois plus tard, le même jeune homme, interpellé à invectiver les policiers, leur lance: «Quand nos potes vont sortir de prison, on va vous retrouver et on va vous buter». Verdict prochainement. (24 heures)